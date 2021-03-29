Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 2 ismin biletini kesti! Fransa'dan bomba Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:04 Son Güncelleme: 29.3.2021 07:16

Son Dakika: 'ta Sergen Yalçın 2 ismin biletini kesti! Fransa'dan bomba ve iddiası

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, forması giyen orta saha oyuncusu ile temasa geçerken, Sergen Yalçın da 2 ismin biletini kesti. Fransız basını ise ve 'ın Beşiktaş forması giyen yıldız isme talip olduğunu iddia etti. ve transferinde de yeni gelişmeler var. İşte son dakika haberinin detayları...

'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Mensah'ın opsiyonu kullanılmayacak. Ayrıca Atiba'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle durumu belirsiz.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Bu sebeplerden dolayı Siyah-Beyazlılar, orta sahanın merkezine bir yerli, bir de yabancı takviyesi yapmayı planlıyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Kartal'ın temasa geçtiği ilk isim ise ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oldu.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

FIRSAT TRANSFERİ HEDEFLİYORLAR

Yapılan ön görüşmede 24 yaşındaki Faslı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Ancak transferde aceleci olmak istemeyen , pazarlıkları önümüzdeki aylara taşımayı düşünüyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Yaz döneminde bütçe limitlerinin içerisinde kalmayı ve maliyetleri uygun isimleri kadroya kazandırmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu sezon kulübede fazla forma bulamayan isimlerin durumunu da değerlendirecek.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

SON MAÇI OCAK 2020'DE

'nun 3 milyon Euro bonservis ödediği ve geçen sezon Bordeaux'ya kiraladığı Bennasser, en son 16 Ocak 2020'de Pau ile oynanan Fransa Kupası maçında forma giydi. Uzun süredir oynamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

GHEZZAL SAVAŞI: FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTİYOR

Süper Lig'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden bu performansının ardından Milli Takım'a geri dönerken transferin de gözdesi oldu. 'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ghezzal'ı ve de istiyor. Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Avrupa'dan başka taliplileri de bulunan Cezayirli yıldız için kulübü Leicester City, 7 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor. 28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de 'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

MENSAH VE GÖKHAN TÖRE İLE YOLLAR AYRILIYOR

, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve 'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almıştı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturan Mensah için yüksek bonservis yükünün altına girilmeyecek.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

GÖKHAN TÖRE'DE OPSİYON KULLANILMAYACAK

Kartal'ın bonservissiz transfer ettiği ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

WEST HAM UNITED, LARIN İÇİN GELİYOR

, formasıyla 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergileyince Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

25 yaşındaki Kanadalı futbolcu için devre arasında West Bromwich ile West Ham United'ın teklifleri geri çevrilmişti.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

10 milyon Euro'luk önerisi kabul edilmeyen West Ham'ın, teklifini yükselterek bir kez daha 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

Öte yandan 'in Championship'e düşme ihtimali nedeniyle West Bromwich'e (19) kapılarını kapattığı gelen bilgiler arasında...

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

KARTAL, ERSİN'İ TUTMAK İSTİYOR

'ın genç kalecisi performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Yönetim, 20 yaşındaki oyuncuyu, en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti! Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer savaşı

2023'e kadar sözleşmesi olan Ersin, astronomik bir teklif gelmezse önümüzdeki sezon da 'ın kalesini koruyacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
Son dakika: MEB'den Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması... Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Son dakika: Meteoroloji 29 Mart-4 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Perşembe gününe dikkat
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
Son dakika: Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert açıklama! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 2 ismin biletini kesti! Fransa'dan bomba Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA