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Giriş Tarihi: 29.3.2021 20:24 Son Güncelleme: 29.3.2021 20:45

Son dakika: 'tan koronavirüs açıklaması! "Milli takımda 2 oyuncumuz pozitif"

Son dakika: Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! Milli takımda 2 oyuncumuz pozitif

'a A Milli Takım'daki futbolculardan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, ve 'ün koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra A milli kampından ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra A milli kampından ayrıldığını açıkladı. İki futbolcu da Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerini yer verildi.

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Son dakika: Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! "Milli takımda 2 oyuncumuz pozitif"
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