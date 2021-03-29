Son dakika: Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! "Milli takımda 2 oyuncumuz pozitif"

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra A milli kampından ayrıldığını açıkladı. İki futbolcu da Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.



Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerini yer verildi.