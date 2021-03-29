G.Saray'ın ocak ayında kavuştuğu Fernando Muslera, son 12 haftadır görev yaparken Rizespor'dan yediği 4 golle, üçüncü kaleci Fatih Öztürk'ün gerisine düştü. Muslera, ağlarında 11 gol görürken, maç başına 0.91 ortalama yakaladı. 8 karşılaşmada 6 gol yiyen Fatih'in ortalaması 0.62 oldu. 10 karşılaşmada kalesine gelen 11 şutta gole engel olmayan Okan ise 1.1 ortalama ile oynadı.