Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Muslera, Fatih Öztürk'e geçildi
Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:06 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:09

Son dakika: 'da şaşırtan istatistik! Muslera, 'e geçildi

Son dakika: Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Muslera, Fatih Öztürk'e geçildi

'da uzun süre sonra formasına kavuşan , son 12 haftalık performansıyla üçüncü kaleci 'ün gerisine düştü. Muslera, ağlarında 11 gol görürken, maç başına 0.91 ortalama yakaladı. 8 karşılaşmada 6 gol yiyen Fatih'in ortalaması 0.62 oldu.

G.Saray'ın ocak ayında kavuştuğu Fernando Muslera, son 12 haftadır görev yaparken Rizespor'dan yediği 4 golle, üçüncü kaleci Fatih Öztürk'ün gerisine düştü. Muslera, ağlarında 11 gol görürken, maç başına 0.91 ortalama yakaladı. 8 karşılaşmada 6 gol yiyen Fatih'in ortalaması 0.62 oldu. 10 karşılaşmada kalesine gelen 11 şutta gole engel olmayan Okan ise 1.1 ortalama ile oynadı.

HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİ KOVİD-19 TESTİ
Galatasray'da önceki gün A takım ve U19 takımına Koronavirüs testi yapıldı. Testlerde pozitif sonuca rastlanmamasının ardından dünkü idmanda hazırlık maçı oynandı. Teknik direktör Fatih Terim, sık sık oyunu durdurarak talebelerini uyardı.

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Son dakika: Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Muslera, Fatih Öztürk'e geçildi
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