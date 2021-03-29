Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Eski takımından yeni teklif geldi...

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Giriş Tarihi: 29.3.2021 17:08 Son Güncelleme: 29.3.2021 17:09

haberi: 'ye piyangosu! Eski takımından yeni teklif geldi...

SABAH.COM.TR SPOR
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...
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'den haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde golcü sorunu sürerken konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra takımı 'na emanet eden Fenerbahçe'de sezonun geri kalanında forvette kimin oynayacağı merak ediliyor. Sezon başında Aston Villa'dan transfer edilen Samatta beklentileri karşılayamadı. Az önce canlı yayında paylaşılan bilgiye göre Samatta için Fenerbahçe'ye teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

haberi... Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana bir türlü beklentileri karşılayamadı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta için sezon sonunda 6 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında son bilgileri paylaşan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Samatta için gelen teklifi açıkladı!

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE SAMATTA PİYANGOSU! TEKLİF VAR...

Canlı yayında açıklanan bilgilere göre için 'ye ciddi bir teklif geldi. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer edilen Samatta bu sezon Süper Lig'de yalnızca 4 gol atabildi.

Son olarak Tanzanya'nın Libya ile oynadığı karşılaşmada çok net bir gol pozisyonunu harcayan Samatta, eleştirilerin hedefinde yer aldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

'nin bugünkü idmanına katılan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, ile ilgili çarpıcı bir transfer bilgisini paylaştı. Samatta'nın eski takımı Genk'in Tanzanyalı oyuncu için bir teklif yaptığını belirten Ahmet Selim Kul, bu teklifin sezon sonunda resmileşeceğini vurguladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

SON DAKİKA: SAMATTA'NIN ESKİ TAKIMI GENK'TEN 3 MİLYON EURO!

Tanzanyalı forvet 'nın yıldızının parladığı eski takımı Genk, 'ye 3 milyon Euro teklif etti. İlk Avrupa deneyimini Genk ile yaşayan Samatta, 2020'nin Ocak ayında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

, İngiltere Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle 'nin yolunu tutan Samatta şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. 'nun gelecek haftalarda forvetteki ilk tercihinin Samatta olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

Sezon başında Kemal Ademi, Mame Thiam, Enner Valencia, gibi hücum oyuncuları kadrosuna katan , bir türlü forvetlerinden verim alamadı. Bu oyuncular arasında en fazla golü Thiam kaydetti. Süper Lig'de 6 gol atan Thiam'ı 5 golle Valencia takip ediyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

DİEGO PEROTTİ GERİ DÖNDÜ!

'de sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Diego Perotti de idmanda yer aldı. Perotti, takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmana devam ediyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Gelen teklif canlı yayında açıklandı...

'de milli takıma giden oyuncuların yokluğunda genç isimler de idmanda yer aldı. Teknik direktör , genç oyuncularla yakından ilgilendi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Eski takımından yeni teklif geldi...
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