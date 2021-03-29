Son dakika... Milli Takım'a Şenol Güneş damgası! Fatih Terim detayı...

Deneyimli teknik adam, Milli Takım'ın başında geçirdiği 2. döneminde çıktığı 22 maçın sadece 3'ünü kaybederken 1.95 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı. Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı.

Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam; Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını da kazanması halinde ortalamasını 2.04'e yükseltecek.