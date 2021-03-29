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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:02

Son dakika... Milli Takım'a damgası! detayı...

TANER KARAMAN
Son dakika... Milli Takım'a Şenol Güneş damgası! Fatih Terim detayı...

Son dakika... yönetimindeki , ve Norveç'i yenerek 2022 elemelerine müthiş bir başlangıç yaptı. Gruptaki en güçlü iki rakibini yenerek iddialı bir konuma gelen milliler, 30 Mart (yarın) Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlıların başarısındaki en büyük pay sahibi isimlerin başında ise Şenol Güneş geliyor. Kariyerinde ikinci kez A Milli Takım'a teknik patronluk yapan Güneş, puan ortalaması en iyi hocalar arasına adını yazdırdı.

Son dakika... A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde önce Hollanda'yı 4-2 ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek yüzümüzü güldürdü. Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 bileti alan ve bu yaz zorlu turnuvada boy gösterecek olan milliler, 2022 Dünya Kupası yolunda da büyük bir adım attı. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, A Milli Takım'da farkını ortaya koydu.

Hollanda sonrası Norveç karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılan A Milli Takım'da teknik patron Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar'ın başında puan ortalaması en yüksek hocalar arasına adını yazdırdı.

Deneyimli teknik adam, Milli Takım'ın başında geçirdiği 2. döneminde çıktığı 22 maçın sadece 3'ünü kaybederken 1.95 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı. Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı.

Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam; Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını da kazanması halinde ortalamasını 2.04'e yükseltecek.

ZOR-KOLAY ARTIK FARK ETMİYOR

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde de güçlü rakiplere karşı gösterdiği performanslarla dikkat çekti. A Milli Takımımız, Hollanda'yı 4-2 ile geçerken, Almanya ile ise 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Millilerimiz iki kez karşılaştığı Fransa'ya karşı ise bir maçı 2- 0 kazanırken, bir karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlik çıkardı. Avrupa'nın devlerine karşı bu performans da Güneş'in artısı olarak yansıdı.

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