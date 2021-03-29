Son dakika... Milli Takım'a Şenol Güneş damgası! Fatih Terim detayı...

Son dakika... A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde önce Hollanda'yı 4-2 ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek yüzümüzü güldürdü. Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 bileti alan ve bu yaz zorlu turnuvada boy gösterecek olan milliler, 2022 Dünya Kupası yolunda da büyük bir adım attı. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, A Milli Takım'da farkını ortaya koydu.
Hollanda sonrası Norveç karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılan A Milli Takım'da teknik patron Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar'ın başında puan ortalaması en yüksek hocalar arasına adını yazdırdı.
Deneyimli teknik adam, Milli Takım'ın başında geçirdiği 2. döneminde çıktığı 22 maçın sadece 3'ünü kaybederken 1.95 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı. Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı.
Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam; Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını da kazanması halinde ortalamasını 2.04'e yükseltecek.
ZOR-KOLAY ARTIK FARK ETMİYOR
Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde de güçlü rakiplere karşı gösterdiği performanslarla dikkat çekti. A Milli Takımımız, Hollanda'yı 4-2 ile geçerken, Almanya ile ise 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Millilerimiz iki kez karşılaştığı Fransa'ya karşı ise bir maçı 2- 0 kazanırken, bir karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlik çıkardı. Avrupa'nın devlerine karşı bu performans da Güneş'in artısı olarak yansıdı.