Son dakika: Trabzonspor'un Salih Uçan transferinde rakipler çoğaldı! Beşiktaş, Galatasaray ve...

İSKENDER GÜNEN - HEM TRABZON HEM TÜRK FUTBOLU KAZANIR

Salih Uçan çok yetenekli bir isim olarak Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte şans yakaladı. Ancak genç yaşta kendisini kabul ettirebilecek bir ortamı ne yazık ki bulamadı. Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da farklı takımlarda bulunmasına rağmen bir gelişim içerisinde olmadığından en son Alanyaspor'a transfer oldu. Bazı oyuncular vardır ki, gittikleri takımlarda yeteneklerini gösterebilecek bir uyum yakalar. İşte Salih Uçan da, Alanyaspor'da önce öz güvenini tekrar kazandı ve yeteneklerini oynadığı her maçta sahaya yansıttı. Şu an ülkemizin en iyi orta saha oyuncularından biri. Eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirirse hem kulüp hem de Türk futbolu için önemli bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum.