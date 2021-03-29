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Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:23 Son Güncelleme: 29.3.2021 12:26

Son dakika: , ile anlaştı

Son dakika: Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı

Son dakika haberi... A Spor'un haberine göre; ile yollarını ayıran teknik direktörlük görevi için ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yılmaz Vural son olarak geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da görev yapmıştı. Yılmaz Vural bu sezon 4 kez teknik adam değiştiren Erzurumspor'un 5. hocası oldu.

Son dakika haberi... Erzurumspor'un yeni hocası Yılmaz Vural oldu. İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yılmaz Vural son olarak geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da görev yapmıştı.

YILMAZ VURAL, ERZURUMSPOR'UN 5. HOCASI OLDU
Sezona teknik direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edince deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı. Süper Lig'in 11. haftasında Özdilek'ten boşalan koltuğa teknik direktör Hüseyin Çimşir getirildi.

Çimşir'in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi.

Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal geldi. Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Erzurum temsilcisi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet alabildi. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor'a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı.



İSMAİL KARTAL MAÇA ÇIKMADAN İSTİFA ETTİ

Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi. Son olarak Erzurumspor'un emanet edildiği İsmail Kartal ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te takımla birlikte kampa girdi. Kartal, kamp bitiminde sürpriz şekilde istifasını yönetime sundu.

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Son dakika: Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı
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