Trabzonspor'da Edgar ile Uğurcan fark yarattı

EN ÇOK SÜRE ALAN EDGAR VE UĞURCAN

Bordo-mavililerde Edgar Ie 30 maçta 2 bin 560 dakika, Uğurcan Çakır 28 maçta 2 bin 520 dakika, Marlon 26 maçta 2 bin 326 dakika, Anthony Nwakaeme 25 maçta 2 bin 197 dakika, Caleb Ekuban 24 maçta 2 bin 33 dakika, Vitor Hugo 22 maçta bin 957 dakika, Lewis Baker 24 maçta bin 843 dakika, Serkan Asan 22 maçta bin 690 dakika, Abdulkadir Parmak 23 maçta bin 627 dakika, Djaniny 23 maçta bin 606 dakika, Flavio 23 maçta bin 436 dakika, Abdülkadir Ömür 16 maçta bin 254 dakika ve Benik Afobe 26 maçta bin 20 dakika ile bin dakikanın üzerinde süre alan isimler oldu.