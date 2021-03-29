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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:44

biletleri satışa çıktı! ne kadar, nasıl ve nereden alınır?

Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı! Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?

A Milli Takım’ın Letonya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet fiyatları belli oldu. Bugün (29 Mart 2021) saat 15.00’da satışa çıkan biletlerin ardından spor severler konu ile ilgili pek çok şeyi araştırır hale geldi. Bu bakımdan; biletleri satışa çıktı! ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları!

Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları belli oldu. A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü gerçekleştireceği maçın biletleri bugün saat 15.00'da satışa çıktı. Futbol severlerin yakından takip ettiği maç için geri sayım başlarken Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maç gerçekleştirilecek. Buna göre; Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı! Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacağı açıklandı.

Passo internet sitesinde bilet alım bölümü henüz aktif olmadı.

Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.

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Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı! Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?
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