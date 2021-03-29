Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları belli oldu. A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü gerçekleştireceği maçın biletleri bugün saat 15.00'da satışa çıktı. Futbol severlerin yakından takip ettiği maç için geri sayım başlarken Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maç gerçekleştirilecek. Buna göre; Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı! Türkiye Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacağı açıklandı.