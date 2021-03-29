Türkiye’nin şakası yok!

Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı deviren Ay-Yıldızlılar'ın tarihi başarısı tüm Avrupa'damanşetlerde. Kuzey ülkelerinden Balkanlar'a, İspanya'dan İngiltere'ye kadar Türkiye övgülerin odağı olurken farklı medya organlarındakibaşlıklar da göğsümüzü kabarttı:
ALMANYA
Kicker: "Ozan Tufan, iki golüile Norveç'e karşı parladı."Bild: "Türkler'den Haaland'akarşı galibiyet. Türkiye, DünyaKupası'nı hayal ediyor."
HOLLANDA
NOS: "Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakallar'ın grubunda lider." Algemeen Dagblad: "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü."
İNGİLTERE
Daily Mail: "Türkler için muhteşem hafta. 2'de 2 yaptılar."
İSPANYA
Marca: "Türkiye Milli Takımı, Norveç'e fazla geldi." AS: "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." El Mundo Deportivo: "Haaland ve Odegaard'lı Norveç'e sert darbe."