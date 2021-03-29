Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı deviren Ay-Yıldızlılar'ın tarihi başarısı tümKuzey ülkelerinden Balkanlar'a, İspanya'dan İngiltere'ye kadar Türkiye övgülerin odağı olurken"Ozan Tufan,Norveç'e karşı parladı.""Türkler'den Haaland'akarşı galibiyet.DünyaKupası'nı hayal ediyor.""Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakallar'ın grubunda lider.""Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü.""Türkler için muhteşem hafta."Türkiye Milli Takımı, Norveç'e fazla geldi.""Türkiye,kötü bir akşamında Norveç'i eziyor.""Haaland ve Odegaard'lı Norveç'e sert darbe.""Türkler, Norveç'i, "Türkiye'nin şakası yok.Erling Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde..."Türkiye Norveç'i yıktı.""Bundan dahaolamaz...""Türkiye karşısındahayal kırıklığı.""Norveç'e gerçek