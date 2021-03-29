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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Türkiye’nin şakası yok!

Türkiye’nin şakası yok!
Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı deviren Ay-Yıldızlılar'ın tarihi başarısı tüm Avrupa'da manşetlerde. Kuzey ülkelerinden Balkanlar'a, İspanya'dan İngiltere'ye kadar Türkiye övgülerin odağı olurken farklı medya organlarındaki başlıklar da göğsümüzü kabarttı:

ALMANYA
Kicker: "Ozan Tufan, iki golü ile Norveç'e karşı parladı." Bild: "Türkler'den Haaland'a karşı galibiyet. Türkiye, Dünya Kupası'nı hayal ediyor."

HOLLANDA
NOS: "Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakallar'ın grubunda lider." Algemeen Dagblad: "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü."

İNGİLTERE
Daily Mail: "Türkler için muhteşem hafta. 2'de 2 yaptılar."

İSPANYA
Marca: "Türkiye Milli Takımı, Norveç'e fazla geldi." AS: "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." El Mundo Deportivo: "Haaland ve Odegaard'lı Norveç'e sert darbe."

SIRBİSTAN
Sportklub: "Türkler, Norveç'i İspanya'da parçaladı." B92: , "Türkiye'nin şakası yok.
Erling Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde..."

KARADAĞ
Vijesti: "Türkiye Norveç'i yıktı."

NORVEÇ
VG: "Bundan daha kara gece olamaz..." Aftenposten: "Türkiye karşısında hayal kırıklığı." NRK: "Norveç'e gerçek bir ders."

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