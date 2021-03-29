West Ham United Larin için geliyor

CYLE Larin, Beşiktaş formasıyla 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergileyince Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. 25 yaşındaki Kanadalı futbolcu için devre arasında West Bromwich ile West Ham United'ın teklifleri geri çevrilmişti. 10 milyonEuro'luk önerisi kabul edilmeyenWest Ham'ın, teklifini yükselterekbir kez daha Beşiktaş'ın kapısınıçalmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Cyle Larin'in Championship'e düşme ihtimali nedeniyle West Bromwich'e (19) kapılarını kapattığı gelen bilgiler arasında.