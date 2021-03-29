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Giriş Tarihi: 29.3.2021

United Larin için geliyor

West Ham United Larin için geliyor
CYLE Larin, Beşiktaş formasıyla 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergileyince Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. 25 yaşındaki Kanadalı futbolcu için devre arasında West Bromwich ile West Ham United'ın teklifleri geri çevrilmişti. 10 milyon Euro'luk önerisi kabul edilmeyen West Ham'ın, teklifini yükselterek bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Cyle Larin'in Championship'e düşme ihtimali nedeniyle West Bromwich'e (19) kapılarını kapattığı gelen bilgiler arasında.

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West Ham United Larin için geliyor
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