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Giriş Tarihi: 30.3.2021

3’te 3 olsun Türkiye coşsun

OGÜN ŞAHİNOĞLU
3’te 3 olsun Türkiye coşsun

Hollanda’yı 4 golle deviren, Norveç’e 3 atan Türkiye tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Letonya karşısında alacağımız üç puan Katar yolunu daha da açacak

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için elemelere muhteşem başlayan A Milli Takımımız, bugün Letonya ile 3 maçlık ilk seriyi tamamlayacak. Açılış mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Şenol Güneş'in talebeleri, Norveç karşısında da 3-0 kazanıp Avrupa elemelerinin en iyi ekiplerinden biri oldu. G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılarımız, bugün TSİ 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk iki maçını da kaybeden Letonya'yı konuk edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

TEKMEYE KAFA KOYACAĞIZ TEKMEYE KAFA KOYACAĞIZ
2 maçta alınan galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Letonya'nın hafife alınmaması gerektiğini söyledi. İlk iki maçtaki galibiyetlerin daha anlamlı olması için mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten kurt hoca, "Şu anda sadece Letonya'ya odaklandık. Önce bu maçları kazanalım sonra diğerlerine bakarız. Top oynamaya çalışan bir takımız bundan etkilenebiliriz. Oyuncularımın moralli ve güvenli olması nedeniyle buna göğüs gerecektir. Tekmelere kafa koyacağız. Bunları yaptığımızda başarılı olacağız.

KAĞIT ÜSTÜNDE FAVORİYİZ
Letonya pek de bilinmeyen bir takım. Norveç'i mesela kahvede bile tanıyorlar ama Letonya için bu geçerli değil. Bunları ne kadar oyuncumuza aktarırsak o kadar iyi. Zorlu bir maç olacak. Kağıt üstünde favoriyiz ve fark bekleniyor. Keşke öyle olsa, ben de öyle isterim. Rakip sabırla, inatla merkezi kapatıp bu formatta oynayan bir takım. Geriden hızlı çıkacağız. Sabırlı oynayıp hataya zorlamalıyız. Daha zengin bir oyun anlayışı uygulayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

18 YAŞINDAKI ENIS KADRODA
Milli Takım kadrosuna, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan dahil edildi.

PREMİER LİG'İ İSTİYORUM
NORVEÇ maçındaki golleri ile galibiyette büyük pay sahibi olan Ozan Tufan, "Az ama öz şut çekiyorum" dedi. Şenol Güneş'in kariyeri açısından da çok önemli olduğunu belirten 26 yaşındaki orta saha, "Daha yeni başlıyoruz, önümüzde önemli turnuvalar var. Benim de hayalim Avrupa'da kendimi göstermek. Premier Lig'de kendimi görmek isterim, bu da en kısa sürede gerçekleşir umarım" yorumunu yaptı.

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3’te 3 olsun Türkiye coşsun
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