3’te 3 olsun Türkiye coşsun

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için elemelere muhteşem başlayanbugün Letonya ile 3 maçlık ilk seriyi tamamlayacak. Açılış mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Şenol Güneş'in talebeleri, Norveç karşısında da 3-0 kazanıp Avrupa elemelerinin en iyi ekiplerinden biri oldu.Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski'nin yöneteceği mücadeleekranlara gelecek.2 maçta alınan galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Letonya'nın hafife alınmaması gerektiğini söyledi. İlk iki maçtaki galibiyetlerin daha anlamlı olması için mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten kurt hoca, "Şu anda sadece Letonya'ya odaklandık. Önce bu maçları kazanalım sonra diğerlerine bakarız.Oyuncularımın moralli ve güvenli olması nedeniyle buna göğüs gerecektir.Letonya pek de bilinmeyen bir takım.Bunları ne kadar oyuncumuza aktarırsak o kadar iyi.Keşke öyle olsa, ben de öyle isterim. Rakip sabırla, inatla merkezi kapatıp bu formatta oynayan bir takım. Geriden hızlı çıkacağız." ifadelerini kullandı.Milli Takım kadrosuna, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan dahil edildi.NORVEÇ maçındaki golleri ile galibiyette büyük pay sahibi olan Ozan Tufan, "Az ama öz şut çekiyorum" dedi. Şenol Güneş'in kariyeri açısından da çok önemli olduğunu belirten 26 yaşındaki orta saha, "Daha yeni başlıyoruz, önümüzde önemli turnuvalar var. Benim de hayalim Avrupa'da kendimi göstermek. Premier Lig'de kendimi görmek isterim, bu da en kısa sürede gerçekleşir umarım" yorumunu yaptı.