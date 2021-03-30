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Giriş Tarihi: 30.3.2021 20:31 Son Güncelleme: 30.3.2021 20:52

'a 'ten kötü haber! Sezonu kapattı...

Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber! Sezonu kapattı...

'ın genç yıldız adaylarında , milli takımda sakatlandı. takımında oynadığı son maçta sedye ile kenara alınan genç yıldızın ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasının olduğu belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic'e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir.

Futbolcumuz Ajdin Hasic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

Ajdin Hasic, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkarak 2 kez ağları sarsmayı başardı. .

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Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber! Sezonu kapattı...
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