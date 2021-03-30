Boupendza pozitif çıktı

Hatayspor'a, golcü futbolcusu Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Gabon Milli Takımı ile kampta olanKoronavirüs testi pozitif çıktı. 24 yaşındaki yıldız, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri'nde Gabon'un Kongo Cumhuriyeti'ni konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde oyuncunun Kovid'e yakalandığı belirtildi.günü Hatay ile karşılaşacak G.Saray cuma öğleden sonra bu kentin yolunu tutacak. Hatay'da sarı-kırmızılı ekibi hasretle bekleyen taraftarların özel bir karşılama hazırlığına girdiği ve PFDK'dan ceza alan Fatih Terim'e moral vermek istedikleri öğrenildi.