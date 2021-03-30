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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:15

Erzurumsporlu Novikovas yılın futbolcusu seçildi

İHA
Erzurumsporlu Novikovas yılın futbolcusu seçildi

’un Litvanyalı futbolcusu ’da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. BB Erzurumspor da resmi hesabından yaptığı açıklamayla, Novikovas’ı tebrik etti.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arvydas Novikovas Litvanya Futbol Federasyonu tarafından yılın Litvanyalı futbolcusu seçildi. BB Erzurumspor da resmi hesabından yaptığı açıklamayla, Novikovas'ı tebrik etti.

Mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Litvanya Futbol Federasyonu tarafından Litvanya'da yılın futbolcusu seçilen oyuncumuz Arvydas Novikovas'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Öte yandan Arvydas Novikovas bu sezon BB Erzurumspor formasıyla 29 maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.



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Erzurumsporlu Novikovas yılın futbolcusu seçildi
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