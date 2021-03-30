Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan yıllar sonra gelen itiraf! 'Östersunds maçı sonrasında...'

Galatasaray altyapısından yetiştiği dönemde büyük ümitlerle A takıma çıkan ve uzun seneler Galatasaray forması giyen Emre Çolak, kariyerini şimdilerde Fatih Karagümrük'te sürdürüyor. Emre Çolak, takımının Antalya kampında A Spor mikrofonlarına özel bir röportaj verdi. Arda Turan'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Emre Çolak, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.
EMRE ÇOLAK'TAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
'Deportivo'da iki gol attım maçtan sonra da küçük çocuklar yanıma geldi. Türkleri çok seviyorlar orada. Öyle bir fotoğraf koydum ama bunun Galatasaray'ın elenmesiyle ilgisi yok. Oradan kötü de ayrılmadım. O yüzden Galatasaray taraftarının bu konuyu böyle bilmelerini istiyorum.'
İLK ARABAMIZI ARDA TURAN HEDİYE ETTİ!
'Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok sevindim. Ailemin ilk arabasını Arda Turan hediye etmişti.'
'ŞAMPİYONLUKTA GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANA...'
Şampiyonluk yarışı hakkında da değerlendirmeler yapan Emre Çolak, yarışta Beşiktaş'ı önde gördüğünü fakat gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu ifade etti.