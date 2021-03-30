Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan yıllar sonra gelen itiraf! 'Östersunds maçı sonrasında...'

EMRE ÇOLAK'TAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

'Deportivo'da iki gol attım maçtan sonra da küçük çocuklar yanıma geldi. Türkleri çok seviyorlar orada. Öyle bir fotoğraf koydum ama bunun Galatasaray'ın elenmesiyle ilgisi yok. Oradan kötü de ayrılmadım. O yüzden Galatasaray taraftarının bu konuyu böyle bilmelerini istiyorum.'