FATİH TERİM'E BİR KÖTÜ HABER DAHA: EMRE KILINÇ DA YOK



Hatayspor deplasmanında savunmada 3 cezalı oyuncusu (Yedlin, Luyindama, Marcao) bulunan Galatasaray'ın korktuğu başına geldi ve milli arada bir fire daha verildi.