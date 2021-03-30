Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:52 Son Güncelleme: 30.3.2021 13:56

'da 'e bir şok daha! ile sözleşme yenilenecek mi?

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

maçında , ve 'dan yoksun mücadele edecek 'da teknik direktör 'e bir isimden daha kötü haber geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Muslera'dan sonra Arda, ve ile sözleşme uzatmaya hazırlanan 'da 'nın da takımda kalmasına karar verildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

tarafından son 2 maçta ilk 11'de tercih edilen ve Çaykur Rize'ye şık gol atan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

FARK 700 BİN EURO

1 milyon 750 bin Euro garanti para kazanan 'nın ücretinde indirime gittiği ve 1.1 milyon Euro'ya indiği öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Sarı-kırmızılı kulüp ise 28 yaşındaki yıldız oyuncuya ilk teklifini yıllık 700 bin Euro ile yaptı.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Taraflar arasındaki 400 bin Euro farkın devam edecek görüşmeler sonrasında kapanması ve Emre'nin sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan , 2 gol-2 asiste imzasını koydu.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

FATİH TERİM'E BİR KÖTÜ HABER DAHA: EMRE KILINÇ DA YOK

deplasmanında savunmada 3 cezalı oyuncusu (, , ) bulunan 'ın korktuğu başına geldi ve milli arada bir fire daha verildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

A Milli Takım kampından çıkarılan Emre Kılınç izolasyona alındı ve maçında kadroda kesin yok.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Belhanda'yı kaybeden , stoperlerin yokluğunda Taylan'ı geriye çekecek ve Etebo ön liberoya geçecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Orta sahada Etebo ile Gedson Fernandes'i tamamlayacak üçüncü oyuncu belli oldu: Sofiane Feghouli.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Çift forvetten vazgeçen ve 4–3-3 sistemine dönmeye hazırlanan Terim'in ilk planı Feghouli'yi yerine hücum hattında kullanmaktı. Ancak Emre Kılınç'tan gelen haberle planlar değişti ve Feghouli'nin yeni görev yeri 8 numara pozisyonu oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

Cezayir'in Botsvana'yı 5-0 yendiği milli maçta 1 gole imzasını koyan yıldız oyuncu, zorlu Hatay deplasmanında Aslan'ın orta sahadaki beyni olacak. Feghouli'nin ilk 11'de olmadığı son 4 maçta sarı-kırmızılı takım 8 puan kaybetti.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

BİR FORMAYA 5 ADAY
Çift forvetten vazgeçen 4–3-3 sistemine dönecek. Sol açığa Onyekuru geçecek. Sağ önde kimin oynayacağına henüz karar verilmedi. , Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan kıyasıya forma rekabetine girdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?

ASLAN'DA İZİN BİTTİ
Pazar günü U-19 Takımı ile bir saatlik maç yapan 'da oyunculara pazartesi günü izin verilmişti. Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, maçı hazırlıklarına başladı. İdmanda milli takımlarından henüz dönmeyen 8 oyuncu (Taylan, Onyekuru, Etebo, Linnes, Mostafa Mohamed, Babel, Gedson Fernandes ve Feghouli) katılmadı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şok daha! Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek mi?
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