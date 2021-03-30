Muslera'dan sonra Arda, Marcao ve Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verildi.
Fatih Terim tarafından son 2 maçta ilk 11'de tercih edilen ve Çaykur Rize'ye şık gol atan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
FARK 700 BİN EURO
1 milyon 750 bin Euro garanti para kazanan Emre Akbaba'nın ücretinde indirime gittiği ve 1.1 milyon Euro'ya indiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ise 28 yaşındaki yıldız oyuncuya ilk teklifini yıllık 700 bin Euro ile yaptı.
Taraflar arasındaki 400 bin Euro farkın devam edecek görüşmeler sonrasında kapanması ve Emre'nin sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
Bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan Emre Akbaba, 2 gol-2 asiste imzasını koydu.
FATİH TERİM'E BİR KÖTÜ HABER DAHA: EMRE KILINÇ DA YOK
Hatayspor deplasmanında savunmada 3 cezalı oyuncusu (Yedlin, Luyindama, Marcao) bulunan Galatasaray'ın korktuğu başına geldi ve milli arada bir fire daha verildi.
A Milli Takım kampından çıkarılan Emre Kılınç izolasyona alındı ve Hatayspor maçında kadroda kesin yok.
Belhanda'yı kaybeden Fatih Terim, stoperlerin yokluğunda Taylan'ı geriye çekecek ve Etebo ön liberoya geçecek.
Orta sahada Etebo ile Gedson Fernandes'i tamamlayacak üçüncü oyuncu belli oldu: Sofiane Feghouli.
Çift forvetten vazgeçen ve 4–3-3 sistemine dönmeye hazırlanan Terim'in ilk planı Feghouli'yi Emre Akbaba yerine hücum hattında kullanmaktı. Ancak Emre Kılınç'tan gelen haberle planlar değişti ve Feghouli'nin yeni görev yeri 8 numara pozisyonu oldu.
Cezayir'in Botsvana'yı 5-0 yendiği milli maçta 1 gole imzasını koyan yıldız oyuncu, zorlu Hatay deplasmanında Aslan'ın orta sahadaki beyni olacak. Feghouli'nin ilk 11'de olmadığı son 4 maçta sarı-kırmızılı takım 8 puan kaybetti.
BİR FORMAYA 5 ADAY
Çift forvetten vazgeçen Galatasaray 4–3-3 sistemine dönecek. Sol açığa Onyekuru geçecek. Sağ önde kimin oynayacağına henüz karar verilmedi. Emre Akbaba, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan kıyasıya forma rekabetine girdi.
ASLAN'DA İZİN BİTTİ
Pazar günü U-19 Takımı ile bir saatlik maç yapan Galatasaray'da oyunculara pazartesi günü izin verilmişti. Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmanda milli takımlarından henüz dönmeyen 8 oyuncu (Taylan, Onyekuru, Etebo, Linnes, Mostafa Mohamed, Babel, Gedson Fernandes ve Feghouli) katılmadı.