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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:56

'dan açıklaması!

DHA
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

, 'in 32'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günkü idmanda sol bacağında ağrı hisseden 'nun adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Pazar günkü idman sırasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
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