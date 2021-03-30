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Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:42

oyuncusu 'in evlat acısı

İHA
Gaziantep FK oyuncusu Aziz Tetteh'in evlat acısı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ganalı orta saha futbolcusu Abdul-'in 5 aylık olarak erken dünyaya gelen çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen 30 yaşındaki Ganalı futbolcu Abdul-Aziz Tetteh büyük bir acı yaşadı. Ganalı futbolcunun, 5 aylık olarak erken dünyaya gelen çocuğu, doğumdan sonra bir süre tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep FK oyuncusu Aziz Tetteh'in evlat acısı
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