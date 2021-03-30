Gaziantep FK oyuncusu Aziz Tetteh'in evlat acısı

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.