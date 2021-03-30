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Giriş Tarihi: 30.3.2021 20:07 Son Güncelleme: 30.3.2021 20:50

İngilizler açıkladı: dünya devini peşine taktı! Dikkat çeken benzetme...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngilizler açıkladı: Ozan Tufan dünya devini peşine taktı! Dikkat çeken benzetme...

Son dönemde 'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran için İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Türkiye'nin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği maçta, attığı gollerle adını tüm dünyaya duyuran Ozan için dünya devinin ilgisi arttı.

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, son haftalarda yakaladığı başarılı form grafiğiyle Avrupa futbolunun dikkatini çekmeyi başardı. Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaştığı mücadelede 2 golle galibiyetin mimarı haline gelen Ozan Tufan, 3-0'lık skorun son golünde uzaktan yaptığı enfes vuruşla tüm dünyaya adını duyurmuştu.

The Sun'ın haberine göre, Norveç maçına Ozan Tufan için gözlemci gönderen Jürgen Klopp, milli futbolcuyu Liverpool'a düşünüyor. Ozan Tufan'ın defansif orta saha olmasına rağmen oyunun hücum yönünü de iyi oynadığını aktaran İngilizler, Jürgen Klopp için bu özelliklerin cezbedici olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO, 13 MİLYON STERLİN...

2015 yılında da Liverpool'un Ozan Tufan ile ilgilendiğini yazan The Sun, Liverpool'un Fenerbahçe'ye 13 milyon Sterlin teklif edeceğini yazdı. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"OYNAMAK İSTEDİĞİM YER PREMIER LİG"

Hedefinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu belirten yıldız oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Premier Lig'de oynama isteğini dile getiren Ozan Tufan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var."

"Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

YAYA TOURE BENZETMESİ

The Sun'da yer alan aynı haberde, Ozan Tufan'ın, Barcelona ve Manchester City'de uzun yıllar forma giyen Yaya Toure'ye benzetildiği söylendi. Oyun tarzı olarak Yaya Toure ile benzerlikler gösterdiği söylenen Ozan Tufan için, Jürgen Klopp'un da yoğun ilgisi olduğu söylendi.

Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 5 gol ve 5 asit üretti.

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İngilizler açıkladı: Ozan Tufan dünya devini peşine taktı! Dikkat çeken benzetme...
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