İngilizler açıkladı: Ozan Tufan dünya devini peşine taktı! Dikkat çeken benzetme...

"Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."