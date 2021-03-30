Kalpler beraber

Aboubakar da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyorSüper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısındaperformansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı. İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa siyahbeyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındakiOlası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasınaparayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp,Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor.Beşiktaş'a transfer olduğu vakit Transfermarkt sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.8 Mart'ta yapılan antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Gökhan Töre, geri döndü. Tecrübeli futbolcu 3 haftalık aranın ardından takımın dün yaptığı antrenmanda yer alırken topla birlikte çalışmalara da katıldı.DÜNYA Kupası Elemeleri'nde Sırbistan- Portekiz mücadelesinde 90+3'te Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmazken, karara sinirlenip itiraz eden yıldız futbolcu, maç bitmeden kaptanlık pazubandını çıkarıp attığı için ceza alabilir. 36 yaşındaki oyuncunun tepkisini FIFA'nın "saldırgan veya şiddet içeren davranış" olarak ele alması halinde 1-2 maç ceza alabileceği yazıldı.