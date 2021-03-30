Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kalpler beraber
Giriş Tarihi: 30.3.2021

Kalpler beraber

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kalpler beraber

Kamerunlu golcü 2 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak. 8 milyon Euro’ya serbest kalır maddesine rağmen siyah-beyazlılar, payına düşecek 6.4 milyon Euro yerine oyuncuyla yoluna devam etmeyi planlıyor

Aboubakar da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı. İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa siyahbeyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK
Olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

DEĞERİNİ İKİYE KATLADI
Beşiktaş'a transfer olduğu vakit Transfermarkt sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.

TÖRE DÖNDÜ!
8 Mart'ta yapılan antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Gökhan Töre, geri döndü. Tecrübeli futbolcu 3 haftalık aranın ardından takımın dün yaptığı antrenmanda yer alırken topla birlikte çalışmalara da katıldı.

HAKEME KIZAN RONALDO 1-2 MAÇ CEZA ALABİLİR
DÜNYA Kupası Elemeleri'nde Sırbistan- Portekiz mücadelesinde 90+3'te Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmazken, karara sinirlenip itiraz eden yıldız futbolcu, maç bitmeden kaptanlık pazubandını çıkarıp attığı için ceza alabilir. 36 yaşındaki oyuncunun tepkisini FIFA'nın "saldırgan veya şiddet içeren davranış" olarak ele alması halinde 1-2 maç ceza alabileceği yazıldı. Hakem ise golü iptal ettiği için özür diledi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs kararları
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın'dan şok çıkış: Eve geldi kovdum...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
Son dakika: Şenol Güneş açıkladı: Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde sıralandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalpler beraber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA