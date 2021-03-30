Millilere Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi! Kaptan maça hazır...

Burak Yılmaz'ın hasta olduğuna yönelik iddialar sosyal medyada yer almıştı. Burak Yılmaz'ın milli takım kampında olduğu herhangi bir rahatsızlığının olmadı bildirildi. Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde kaptan olarak sahaya çıkacak.

MİLLİLERDE HEDEF 3'TE 3!

Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Letonya'yı konuk ediyor. Gruplara çok iyi bir başlangıç yapan milliler önce İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 daha sonra İspnaya'daki maçta Norveç'i 4-2 mağlup etmişti. Karşılaşma bu akşam 21:45'te başlayacak.