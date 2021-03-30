Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Millilere Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi! Kaptan maça hazır...
Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:31 Son Güncelleme: 30.3.2021 14:36

Millilere 'dan iyi haber geldi! Kaptan maça hazır...

SPOR SERVİSİ
Millilere Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi! Kaptan maça hazır...

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesinde 'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Karşılaşma öncesinde milli takıma Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi. Millilerde kaptan Burak, Şenol Güneş'in forma vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

Burak Yılmaz'ın hasta olduğuna yönelik iddialar sosyal medyada yer almıştı. Burak Yılmaz'ın milli takım kampında olduğu herhangi bir rahatsızlığının olmadı bildirildi. Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde kaptan olarak sahaya çıkacak.

MİLLİLERDE HEDEF 3'TE 3!

Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Letonya'yı konuk ediyor. Gruplara çok iyi bir başlangıç yapan milliler önce İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 daha sonra İspnaya'daki maçta Norveç'i 4-2 mağlup etmişti. Karşılaşma bu akşam 21:45'te başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Millilere Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi! Kaptan maça hazır...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA