Robert Lewandowski'den kötü haber! En az 4 hafta...

Dünya futbolunda son yılların en büyük golcüsü olarak gösterilen Robert Lewandowski, milli takımda sakatlık geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda, Polonya'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Lewandowski'nin sakatlık bilançosu açıklandı.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ diz bağlarında gerilme yaşanan 32 yaşındaki golcünün, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

2020-2021 sezonunda 33 maça çıkan Lewandowski şimdiden 40 gol kaydetmeyi başardı. Lewandowski, sakatlığı sebebiyle Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçları kaçıracak.

Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Paris Saint-Germain maçlarında görev alamayacak. Lewandowski, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 maçta formasından uzak kalacak.