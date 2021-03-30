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Giriş Tarihi: 30.3.2021 07:36 Son Güncelleme: 30.3.2021 07:46

Son dakika: 'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Son dakika haberi... 'ın sezon başında 'dan kiraladığı Aboubakar, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle Siyah-Beyazlılar'ı zirveye taşıdı. Beşiktaş'ın İngiliz ve Fransız ekiplerinin dikkatini çeken Kamerunlu yıldızla ilgili gizli planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen 'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile 'ın da payı büyük.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Sezon başında 'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi 'ı düşündürüyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK
Olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan , parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu 'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

'a transfer olduğu vakit Transfermarkt sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK! 2 KORONA, 1 SAKAT

Kartal'a dün 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulüp, A Milli Takım'da bulunan 2 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Milli Takım kampından ayrılan isimler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de bulunuyordu.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Öte yandan 'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, ülkesi Bosna Hersek'in U21 Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçında sakatlandı.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinde bir problem yaşayan Hasic, 72. dakikada oyundan alındı.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

GÖKHAN TÖRE DÖNDÜ

Öte yandan 8 Mart'ta yapılan antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Gökhan Töre, geri döndü.

Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Tecrübeli futbolcu 3 haftalık aranın ardından takımın dün yaptığı antrenmanda yer alırken topla birlikte çalışmalara da katıldı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
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