Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük.
Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı.
İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak.
Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.
Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.
DEĞERİNİ İKİYE KATLADI
Beşiktaş'a transfer olduğu vakit Transfermarkt sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.
BEŞİKTAŞ'TA ŞOK! 2 KORONA, 1 SAKAT
Kartal'a dün 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulüp, A Milli Takım'da bulunan 2 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Milli Takım kampından ayrılan isimler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de bulunuyordu.
Öte yandan Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, ülkesi Bosna Hersek'in U21 Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçında sakatlandı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinde bir problem yaşayan Hasic, 72. dakikada oyundan alındı.
GÖKHAN TÖRE DÖNDÜ
Öte yandan 8 Mart'ta yapılan antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Gökhan Töre, geri döndü.
Tecrübeli futbolcu 3 haftalık aranın ardından takımın dün yaptığı antrenmanda yer alırken topla birlikte çalışmalara da katıldı.