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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:20 Son Güncelleme: 30.3.2021 10:22

Son dakika: çok istemişti! 'dan 'ye iyi haber

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Emre Belözoğlu çok istemişti! Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Son dakika... teknik sorumlusu 'nun geçtiğimiz yaz çok istediği , serbest transfer olarak 'ten 'nin yolunu tutmuştu. İngiliz ekibi ise Fransız stoperi Porto'ya kiralamıştı. basınında çıkan habere göre Porto, Sarr'ı gelecek yıl için kadroda düşünmüyor ve Chelsea'ye geri gönderecek. Fenerbahçe'nin Sarr için yeniden Chelsea'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

Sabah Spor - Dış haber! Son dakika... Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Fransız stoper Malang Sarr'ı çok istemesine rağmen Chelsea'ye kaptırmıştı. O dönem sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, şimdilerde ise takımın başına geçti ve teknik sorumlu oldu. Belözoğlu'nun Sarr ısrarı devam ederken, Portekiz'den iyi haber geldi.

Yaz transfer döneminde kontratı bittikten sonra Nice'ten ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden Chelsea'nin yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, İngiliz ekibinden Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Sarr, Porto'da göze giremedi.

Sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda 20 kez Porto forması giyen Sarr, Porto'nun göndereceği isimler arasında yer alıyor.

Fransız oyuncunun yeterli olmadığına karar veren Portekiz kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'ye geri gönderecek.

Hem stoper hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Sarr için ise Fenerbahçe'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.

Emre Belözoğlu, yaz transfer döneminde alamadığı Sarr için yeniden devreye girebilir.

Thomas Tuchel yönetiminde çıkışa geçen Chelsea'nin de Sarr'ı oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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Son dakika: Emre Belözoğlu çok istemişti! Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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