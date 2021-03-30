Son dakika: Emre Belözoğlu çok istemişti! Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Hem stoper hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Sarr için ise Fenerbahçe'nin yeniden devreye girebileceği aktarıldı. Devre arası alınan Szalai'den çok memnun olan sarı-lacivertliler, diğer stoperler Lemos ve Tisserand'ı ise göndermenin hesaplarını yapıyor.