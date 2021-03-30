A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç'i sahadan silerek aldığı üst üste 2 galibiyet dünya futbol gündemine oturdu.
İspanyol MARCA gazetesi, A Milli Takımımızın başarısını kaleme alırken, Galatasaray yardımcı antrenörü Albert Riera ve Alanyasporlu Juanfran Moreno'nun da görüşlerine yer verdi.
"ŞENOL GÜNEŞ 20 YIL SONRA TÜRKİYE'Yİ YENİDEN DÜNYA KUPASI'NA DÖNDÜRMEK İSTİYOR"
Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan Marca, "Türkiye, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda yıldızlara dokundu. Osmanlılar turnuvayı üçüncü bitirdi. Brezilyalı Ronaldo, Türklere finalin kapısını kapatmıştı.
Şenol Güneş, 20 yıl sonra Türkiye'yi yeniden Dünya Kupası'na döndürmek istiyor. 68 yaşındaki teknik adam Türkiye'yi Fransa ve İzlanda'nın yer aldığı zorlu bir grupta Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı ve şimdi de 2022 Dünya Kupası'na giden yolu dolu dolu başlattılar. Sadece C'ye düştükleri Milletler Ligi'nde başarısız oldular.
ALBERT RIERA: TÜRKİYE TAKIM OLARAK YARIŞIYOR
Türkiye, Letonya'yı da yenerek mükemmel başlangıcını uzatabilir. Türkiye'nin hedeflerini dile getiren kaptan ve usta golcü Burak Yılmaz 'Ne pahasına olursa olsun Dünya Kupası'na gitmek istiyorum' diyor" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray yardımcı antrenörü Albert Riera ise Ay-Yıldızlılarımız için "Türkiye ne oynadığını iyi biliyor. Topa sahip olmasalar bile oyunu kontrol etmek istiyorlar.
Kompaktlar, hatlara çok iyi katılıyorlar ve toparlandıklarında kanatlara çıkıyorlar. Hızlı davranıyorlar.
Savunmayı iyi yapmayı biliyorlar. Takım olarak yarışıyorlar, sarılıyorlar ve çok iyi ilişki kuruyorlar.
"BURAK YILMAZ UZAYA BİLE KOŞAN BİR 9 NUMARA"
Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli bir pasör ve Burak Yılmaz gibi uzaya bile koşu yapabilen bir '9' numara ile süper etkililer.
Bu nesil iyi ve bir yıldır iyi gidiyor, ancak yine de deneyimsizler. Çoğu 24 ile 28 yaş arasında oyuncular" şeklinde konuştu.
JUANFRAN: ONLARI YENMEK ÇOK ZOR OLACAK
Alanyasporlu Juanfran Moreno da A Milli Takımımız için "Harika bir geleceği olan fiziksel olarak güçlü bir takım. Avrupa'da harika takımlarda ve iyi seviyede oynayan birçok genç futbolcuları var.
Premier Lig, Ligue 1, Serie A'da taktiksel olarak geliştiler. Avrupa Şampiyonası'nda ileriye gitme umutları var.
Hepsi çok tutkulu, onları yenmek çok zor olacak. Dünya Kupası'na gitmezlerse çok şaşırırım" dedi.