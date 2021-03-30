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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:28 Son Güncelleme: 30.3.2021 10:46

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı ve sözleri...

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Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Son dakika haberi... İspanyol gazetesi, Elemeleri'nde ve galibiyetleriyle dünya futbol gündeminin ilk sırasına oturan A Milli Takımımızın başarısını kaleme aldı. yardımcı antrenörü ve Alanyasporlu 'nun da görüşlerine yer verilen haberde ve için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

A Milli Takımımızın Elemeleri'nde ve 'i sahadan silerek aldığı üst üste 2 galibiyet dünya futbol gündemine oturdu.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

İspanyol gazetesi, A Milli Takımımızın başarısını kaleme alırken, yardımcı antrenörü ve Alanyasporlu 'nun da görüşlerine yer verdi.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

"ŞENOL GÜNEŞ 20 YIL SONRA TÜRKİYE'Yİ YENİDEN DÜNYA KUPASI'NA DÖNDÜRMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan , "Türkiye, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda yıldızlara dokundu. Osmanlılar turnuvayı üçüncü bitirdi. Brezilyalı Ronaldo, Türklere finalin kapısını kapatmıştı.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

, 20 yıl sonra Türkiye'yi yeniden Dünya Kupası'na döndürmek istiyor. 68 yaşındaki teknik adam Türkiye'yi Fransa ve İzlanda'nın yer aldığı zorlu bir grupta Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı ve şimdi de 'na giden yolu dolu dolu başlattılar. Sadece C'ye düştükleri Milletler Ligi'nde başarısız oldular.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

ALBERT RIERA: TÜRKİYE TAKIM OLARAK YARIŞIYOR

Türkiye, Letonya'yı da yenerek mükemmel başlangıcını uzatabilir. Türkiye'nin hedeflerini dile getiren kaptan ve usta golcü 'Ne pahasına olursa olsun Dünya Kupası'na gitmek istiyorum' diyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

yardımcı antrenörü ise Ay-Yıldızlılarımız için "Türkiye ne oynadığını iyi biliyor. Topa sahip olmasalar bile oyunu kontrol etmek istiyorlar.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Kompaktlar, hatlara çok iyi katılıyorlar ve toparlandıklarında kanatlara çıkıyorlar. Hızlı davranıyorlar.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Savunmayı iyi yapmayı biliyorlar. Takım olarak yarışıyorlar, sarılıyorlar ve çok iyi ilişki kuruyorlar.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

"BURAK YILMAZ UZAYA BİLE KOŞAN BİR 9 NUMARA"

Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli bir pasör ve gibi uzaya bile koşu yapabilen bir '9' numara ile süper etkililer.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

, stiline mükemmel uyan ve birbirini tamamlayan oyuncuları iyi tanıyor.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Bu nesil iyi ve bir yıldır iyi gidiyor, ancak yine de deneyimsizler. Çoğu 24 ile 28 yaş arasında oyuncular" şeklinde konuştu.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

YALNIZCA UĞURCAN VE OZAN SÜPER LİG'DEN, DİĞERLERİ AVRUPA'DA PARLIYOR

haberinde ve maçlarında Türkiye'nin ilk 11'inde Süper Lig'den yalnızca Uğurcan Çakır (Trabzonspor) ve Ozan Tufan'ın (Fenerbahçe) olduğunu da hatırlattı ve diğer oyuncuların Avrupa'da parladığını vurguladı.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

JUANFRAN: ONLARI YENMEK ÇOK ZOR OLACAK

Alanyasporlu da A Milli Takımımız için "Harika bir geleceği olan fiziksel olarak güçlü bir takım. Avrupa'da harika takımlarda ve iyi seviyede oynayan birçok genç futbolcuları var.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Premier Lig, Ligue 1, Serie A'da taktiksel olarak geliştiler. Avrupa Şampiyonası'nda ileriye gitme umutları var.

Son dakika: İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...

Hepsi çok tutkulu, onları yenmek çok zor olacak. Dünya Kupası'na gitmezlerse çok şaşırırım" dedi.

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