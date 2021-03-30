JUANFRAN: ONLARI YENMEK ÇOK ZOR OLACAK

Alanyasporlu Juanfran Moreno da A Milli Takımımız için "Harika bir geleceği olan fiziksel olarak güçlü bir takım. Avrupa'da harika takımlarda ve iyi seviyede oynayan birçok genç futbolcuları var.