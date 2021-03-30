ŞENOL GÜNEŞ İÇİN 2004'ÜN RÖVANŞI

A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biri Letonya! Türkiye, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı. Ancak gerçek ise çok farklı oldu. 15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı. Ancak Letonya mücadeleyi 2-2'ye taşıyıp turu geçen taraf oldu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.