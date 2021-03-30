2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için elemelere muhteşem başlayan A Milli Takımımız, bugün Letonya ile 3 maçlık ilk seriyi tamamlayacak. Açılış mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Şenol Güneş'in talebeleri, Norveç karşısında da 3-0 kazanıp Avrupa elemelerinin en iyi ekiplerinden biri oldu.
G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılarımız, bugün TSİ 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk iki maçını da kaybeden Letonya'yı konuk edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek.
SEKİZ OYUNCU KADRODA YOK
Ay-Yıldızlılar'da 8 futbolcu, sağlık sebeplerinden dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. Norveç maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik sonrasında Letonya maçında da Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan ve Merih Demiral forma giyemeyecek.
18 YAŞINDAKİ ENİS DESTAN KADRODA
Milli Takım kadrosuna, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan dahil edildi.
OZAN VE ÇAĞLAR SAHADA
Stoper hattımızda zorunlu olarak yine değişim yaşanacak. Hollanda karşısında stoperdeki ikilimiz olan Ozan Kabak-Çağlar, Liverpool'lu oyuncunun sakatlığı sonrası Norveç mücadelesinde Kaan Ayhan-Çağlar olarak güncellenmişti. Bu kez de Kaan'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında, yine Ozan Kabak-Çağlar ikilisinin Letonya karşısında sahada olması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 73. RANDEVUSU
Teknik direktör Şenol Güneş, Türkiye'nin başında toplamdaki 73. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 72 maçında 35 galibiyet alırken, 20 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDE İZLEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya karşılaşmasını, planlarında bir değişiklik olmaması halinde tribünde izleyecek. Hollanda ve Norveç maçlarının ardından Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan'ı "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin, bizimle olmanız çok büyük güç verir" sözleriyle davet etmişti. Başkan Erdoğan da, "Nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah" şeklinde yanıt vermişti.
TARAFTAR UYGUN BULUNMADI
TFF, bugünkü karşılaşmada 11 bin 514 taraftarımızın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmasını planlanıyordu. Ancak dün TFF Sağlık Kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın seyircili oynanmasının risk oluşturacağını TFF yönetimine iletti. Federasyon da bu görüşe uyarak karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.
İŞTE LETONYA'NIN ZAAFLARI
Katı savunma düzeni üzerine oyun planı kuran Letonya'yı aşmak için duran toplardaki hava hakimiyetimizi ve ceza sahası dışından etkili olan şut ayaklarımızı kullanmak şart. İlk 30 dakikada gol çıkmaması halinde yapılacak panik en büyük handikapımız olur.
1- TEK SİLAHLARI HIZLI HÜCUM
Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupa ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.
2- SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir Letonya vardı. İlk dakikadan itibaren Türkiye maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı. Ancak sadece 11 isabet sağladı. Letonya bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.
3- ADAM PAYLAŞIMI HATALI
Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.
4- MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan Letonya hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.
5- AKLIMIZ HAVADA OLMALI
Türkiye hücum hattının, Letonya'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlki duran toplarda özellikle savunmadaki yüksek boylu isimlerimizin bulacağı kafa golleri. Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN 2004'ÜN RÖVANŞI
A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biri Letonya! Türkiye, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı. Ancak gerçek ise çok farklı oldu. 15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı. Ancak Letonya mücadeleyi 2-2'ye taşıyıp turu geçen taraf oldu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Letonya: Ozols, Jurkovskis, Tarasovs, Cernomordijs, Tobers, Zjuzins, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldrikis, Fjadorovs