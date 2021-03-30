Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri
Giriş Tarihi: 30.3.2021 07:15 Son Güncelleme: 30.3.2021 07:18

Son dakika: için rövanş zamanı! - maçının muhtemel 11'leri

SUAT UMURHAN
Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

Son dakika haberi... 'yı 4 golle deviren, 'e 3 atan , 'yı da geçerek kapısını iyice aralamak istiyor. için 2004'ün rövanşı olacak maç öncesi Letonya'nın zaafları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için elemelere muhteşem başlayan , bugün ile 3 maçlık ilk seriyi tamamlayacak. Açılış mücadelesinde 'yı 4-2 mağlup eden 'in talebeleri, karşısında da 3-0 kazanıp Avrupa elemelerinin en iyi ekiplerinden biri oldu.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılarımız, bugün TSİ 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk iki maçını da kaybeden 'yı konuk edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

GALİBİYET SAYISI YENİLGİYİ GEÇECEK
A Milli Takım'ın sınavı, tarihindeki 589. karşılaşma olacak. Ay-Yıldızlılar, zaferi ile galibiyet-yenilgi sayılarını eşitlerken (224-224), Letonya mücadelesinden zaferle çıkması halinde , 96 yıl sonra galibiyet istatistiğinde öne geçiyor.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

SEKİZ OYUNCU KADRODA YOK
Ay-Yıldızlılar'da 8 futbolcu, sağlık sebeplerinden dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik sonrasında maçında da Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan ve Merih Demiral forma giyemeyecek.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

18 YAŞINDAKİ ENİS DESTAN KADRODA
Milli Takım kadrosuna, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan dahil edildi.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

OZAN VE ÇAĞLAR SAHADA
Stoper hattımızda zorunlu olarak yine değişim yaşanacak. karşısında stoperdeki ikilimiz olan Ozan Kabak-Çağlar, Liverpool'lu oyuncunun sakatlığı sonrası mücadelesinde Kaan Ayhan-Çağlar olarak güncellenmişti. Bu kez de Kaan'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında, yine Ozan Kabak-Çağlar ikilisinin karşısında sahada olması bekleniyor.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

ŞENOL GÜNEŞ'İN 73. RANDEVUSU
Teknik direktör , 'nin başında toplamdaki 73. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 72 maçında 35 galibiyet alırken, 20 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDE İZLEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmasını, planlarında bir değişiklik olmaması halinde tribünde izleyecek. ve maçlarının ardından Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan'ı "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin, bizimle olmanız çok büyük güç verir" sözleriyle davet etmişti. Başkan Erdoğan da, "Nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah" şeklinde yanıt vermişti.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

TARAFTAR UYGUN BULUNMADI
TFF, bugünkü karşılaşmada 11 bin 514 taraftarımızın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmasını planlanıyordu. Ancak dün TFF Sağlık Kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın seyircili oynanmasının risk oluşturacağını TFF yönetimine iletti. Federasyon da bu görüşe uyarak karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

İŞTE LETONYA'NIN ZAAFLARI
Katı savunma düzeni üzerine oyun planı kuran 'yı aşmak için duran toplardaki hava hakimiyetimizi ve ceza sahası dışından etkili olan şut ayaklarımızı kullanmak şart. İlk 30 dakikada gol çıkmaması halinde yapılacak panik en büyük handikapımız olur.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

1- TEK SİLAHLARI HIZLI HÜCUM
Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupa ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

2- SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir vardı. İlk dakikadan itibaren maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı. Ancak sadece 11 isabet sağladı. Letonya bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

3- ADAM PAYLAŞIMI HATALI
Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

4- MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

5- AKLIMIZ HAVADA OLMALI
hücum hattının, 'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlki duran toplarda özellikle savunmadaki yüksek boylu isimlerimizin bulacağı kafa golleri. Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN 2004'ÜN RÖVANŞI
A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biri ! , 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı. Ancak gerçek ise çok farklı oldu. 15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı. Ancak Letonya mücadeleyi 2-2'ye taşıyıp turu geçen taraf oldu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan 'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

TEK ZAFER 1924 YILINDA
ile tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen , tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik skorla aldı. Ay-Yıldızlılar'ın tüm gollerini Zeki Rıza Sporel kaydetti. 1 kez yenilgi alan Milliler, diğer maçlarda ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Letonya: Ozols, Jurkovskis, Tarasovs, Cernomordijs, Tobers, Zjuzins, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldrikis, Fjadorovs

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Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri
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