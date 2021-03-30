‘Sonumuzu düşünmeden görevimizi yapacağız’

"Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Yüzleri güldürecek bir takım izlettirmeyi arzuluyoruz." "Özellikle iç saha oyununu geliştirmeye çalışıyoruz. Topu tekrar kazanacağını hissettiren bir takım istiyoruz. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz."
Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu dün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Milli Takım'ı tebrik ederek başlayan Belözoğlu, F.Bahçe'nin beklentilerinin de her zaman yüksek olduğunu belirtti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ninbeklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızıyaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz.Fenerbahçe'nin sonu güzelolsun, biz bunu istiyoruz. Taraftarlarasabah uyandığında yüzlerini güldürecekbir takım izlettirmeyi arzuluyoruz" ifadelerinikullandı ve şöyle devam etti:
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM
"BU takım Erol Bulut'un veya Emre Belözoğlu'nun değil, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin Fenerbahçe'si. Bu ülkede teknik adam olarak herkesin kendine has özellikleri, değerlendirmesi var. Türk futbolunda Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler, hem futbolculuk hem teknik adamlık olarak iyi isimlerdir. Benim dehayalim bu ülkenin yetiştirdiğien büyük teknikadamlardan olmak. Bana ne görev verilirse verilsin burada en iyisini yapmak adına başkana söylemiştim. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim çok daha büyük. Bunu başarmak adına çok çalışacağım."
EROL HOCAYA KİMSE KARIŞMADI
"EROL Bulut benim eski arkadaşım. Kendisine tercihleri, oyun dizilişi ile alakalı bir konuşma yapmayacak olduğumu Erol hoca çok iyi bilir. Başkanımız da benim bire bir şahit olduğum, Erol hocanın işine karışacak bir şey göstermedi. Ona saha içinde konsantreolmamız adına yardımcı olmaya çalıştık. İnsanız,hata yapabiliriz ama kimse kimseyi işine karıştırmadı.İyi bir teknik adam da işine karıştırtmaz."
REAKSİYON VERMELERİ LAZIM
"GENEL anlamda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir şekilde bu takımın özellikle iç sahada oyununun daha da gelişebilir bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Biraz daha topa sahip olurkenritmi ayarlayan, reaksiyon veren ve toputekrar kazanacağını hissettiren bir takım... 10 hafta iki buçuk aya denk gelmiyor. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz, biz hiç çekinmeden Fenerbahçe'nin başarısına inanıyoruz. Her türlüsorumluluğu da bu anlamda alacağız."
ÖZAT'A YANIT: SUSUYORUM!
BELÖZOĞLU geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat hakkında konuşmak istemedi. Özat'ın sözlerine üzüldüğünü ifade eden Belözoğlu, "Bu camia için 1 dakikabile forma giymiş kişi benim için çok değerlidir.Kendisiyle bire bir sohbetim yoktur. Milli Takım'da5-10 kere birlikte oynadık. Bu açıklamalar çoküzücü. Benim de söyleyeceklerim var ama şimdiliksusmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
'HAYALLERİMDEN VAZGEÇTİM!' "BİRÇOK hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. Pişman olmayacağımı da herkes bilsin. Sonuç bizi buraya getirdi ve elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz. Sezon sonu içinkafamda hiçbir plan bulunmuyor. 10 haftalıkplanım; bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmekistiyoruz. 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamıbir nebze dağıtabilmek, en büyük hedefim."
ŞAMPİYONLUK TURU! F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, 1959 yılı öncesi kazanılan 9 şampiyonluk için dün Ankara kulüplerini ziyaret etti. A.Gücü Başkanı Fatih Mert, G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile bir araya gelen Koç, başkanlara takımlarının 1959 öncesindeki Türkiye şampiyonluklarıyla ilgili kupürler hediye etti.