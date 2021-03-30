‘Sonumuzu düşünmeden görevimizi yapacağız’

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu dün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Milli Takım'ı tebrik ederek başlayan Belözoğlu, F.Bahçe'nin beklentilerinin de her zaman yüksek olduğunu belirtti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, ""BU takım Erol Bulut'un veya Emre Belözoğlu'nun değil, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin Fenerbahçe'si. Bu ülkede teknik adam olarak herkesin kendine has özellikleri, değerlendirmesi var. Türk futbolunda Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler, hem futbolculuk hem teknik adamlık olarak iyi isimlerdir.Bana ne görev verilirse verilsin burada en iyisini yapmak adına başkana söylemiştim. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim çok daha büyük. Bunu başarmak adına çok çalışacağım.""EROL Bulut benim eski arkadaşım. Kendisine tercihleri, oyun dizilişi ile alakalı bir konuşma yapmayacak olduğumu Erol hoca çok iyi bilir. Başkanımız da benim bire bir şahit olduğum, Erol hocanın işine karışacak bir şey göstermedi."GENEL anlamda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir şekilde bu takımın özellikle iç sahada oyununun daha da gelişebilir bir hale gelmesi için çalışıyoruz.10 hafta iki buçuk aya denk gelmiyor. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz, biz hiç çekinmeden Fenerbahçe'nin başarısına inanıyoruz.BELÖZOĞLU geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat hakkında konuşmak istemedi. Özat'ın sözlerine üzüldüğünü ifade eden Belözoğlu,ifadelerini kullandı.hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. Pişman olmayacağımı da herkes bilsin. Sonuç bizi buraya getirdi ve elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz.Başkanı Ali Koç, 1959 yılı öncesi kazanılan 9 şampiyonluk için dün Ankara kulüplerini ziyaret etti. A.Gücü Başkanı Fatih Mert, G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile bir araya gelen Koç, başkanlara takımlarının 1959 öncesindeki Türkiye şampiyonluklarıyla ilgili kupürler hediye etti.