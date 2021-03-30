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Giriş Tarihi: 31.3.2021 01:00 Son Güncelleme: 31.3.2021 01:02

Sörloth attı, Norveç kazandı!

Sörloth attı, Norveç kazandı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda ’ın rakibi Norveç, sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6 yaptı. Norveç'e galibiyeti getiren gol Sörloth'tan geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda 2 maç daha oynandı. Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazanırken, Norveç deplasmanda Karadağ'ı tek golle geçti.

Victoria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41'inci dakikada Berghuis'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55'inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88'inci dakikalarda Depay, 62'nci dakikada Wijnaldum, 64'üncü dakikada Malen ve 85'inci dakikada van de Beek'in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltti.

Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç'i konuk etti. Norveç, 35'inci dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6'ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU:

Azerbaycan-Sırbistan: 1-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

E Grubu:

Belçika-Belarus: 8-0

Galler-Çekya: 1-0

G Grubu:

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Karadağ-Norveç: 0-1

Türkiye-Letonya: 3-3

H Grubu:

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0

Slovakya-Rusya: 2-1

Hırvatistan-Malta: 3-0

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Sörloth attı, Norveç kazandı!
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