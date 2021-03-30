Trabzonspor rekor peşinde! Son 10 yılın...

Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alması durumunda ise 17 maçlar sonunda dış sahada 42 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından en iyi dış saha performansını sergileyecek.





SON 10 SEZONUN EN İYİSİ 2010-11, EN KÖTÜSÜ 2015-16

Bu sezon dış sahada 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 30 puan toplayan bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda ise 17 dış saha maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puanı hanesine yazdırmıştı. Son 10 sezonun en başarılı dönemini yaşadığı ve 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra bu alanda en az puanı 2015-16 sezonunda 13 puanla hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 15, 2013-14 sezonunda 19, 2014-15 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda 28, 2017-18 sezonunda 26, 2018-19 sezonunda 26 puan toplayabilmişti.