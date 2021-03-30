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Giriş Tarihi: 30.3.2021 20:09 Son Güncelleme: 30.3.2021 20:09

canlı izle! canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

Türkiye Letonya maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri

maçlarında G Grubunda mücadele eden , Hollanda ve Norveç’i muhteşem gollerle devirmesi sonrasında grubun 3. Maçında Letonya ile yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Teknik direktör yönetiminde 3. Maçında da kazanan taraf olmak isteyen ayyıldızlı millilerimizin mücadelesini izlemek ve milli takıma destek vermek isteyen sporseverler “ canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT Spor canlı yayın ile maçı canlı izleme linki ve milli maçın ilk 11’leri

Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılacak olan ülkelerin seçileceği grup elemelerinde oldukça başarılı bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, bugün oynanacak G Grubu 3. Maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere yeşil sahada devleşen ayyıldızlı millilerimiz, Letonya'yı da devirerek namağlup ilerleyişini sürdürmek istiyor. Öte yandan milli maçı izlemek isteyen sporseverler TRT Spor canlı yayın ile "Türkiye Letonya maçı canlı izle" araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor canlı yayın ile Türkiye Letonya maçı canlı izleme linki ve maçın ilk 11'leri şöyle;



2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Letonya maçı 30 Mart 2021 Salı günü (bugün), saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Henüz açıklanmadı, belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...

TÜRKİYE XI:

Sırbistan XI:



TÜRKİYE - LETONYA MAÇINA DOĞRU

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Türkiye ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Kazakevics, Türkiye ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Janis Ikaunieks ile birlikte açıklamalarda bulundu.


Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Üçüncü maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye ilk iki maçta elde ettiği sonuçlarla güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Biz de ilk iki maçımızı kaybettik, bu maçları telafi etmek için mücadele edeceğiz. Önemli bir maç oynayacağız, oyuncularım için de büyük bir sınav olacak. Hazırlıklarımız sürüyor, yarın elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız, umarım istediğimiz bir sonuçla İstanbul'dan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Dainis Kazakevics, Türkiye'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye oynadığı son iki maçla grup liderliğinin haklı olduğunu gösterdi. Çok iyi oynadılar. Hücumda ve savunmada çok iyiler. Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun adını biraz önde söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



Letonyalı futbolcu Janis Ikaunieks de iyi ve zorlu bir maç olacağını ve karşılaşmayı heyecanla beklediklerini belirtti. Ikaunieks, kendileri için en önemli şeyin ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu aktardı.

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Türkiye Letonya maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’leri
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