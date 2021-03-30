Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Letonya maçı geniş özeti ve tüm goller: Türkiye 3-3 Letonya maç özeti ve golleri izle!

Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:07 Son Güncelleme: 31.3.2021 00:08

Türkiye Letonya maçı geniş özeti ve tüm goller: Türkiye 3-3 Letonya maç özeti ve golleri izle!

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, Letonya'yı ağırladı. Şenol Güneş'in öğrencileri, mücadele boyunca iyi bir oyun ortaya koyarken 3-1'lik skor avantajı da elde etti. Bu skor avantajını kullanamayan Millilerimiz, Letonya ile 3-3 berabere kalarak gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Karşılaşmayı kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler ise Türkiye Letonya maçı geniş özeti ve golleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Türkiye Letonya geniş özeti izle ekranı ile milli maçın golleri ve önemli pozisyonları izleyebilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'yı ağırladı. 90 dakika boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Milliler, maç içerisinde 3-1'lik skor avantajını eline geçirdi. 58. ve 79. dakikalarda gelen Letonya gollerine engel olamayan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, grupta puanını 7'ye çıkartmış oldu. TÜRKİYE LETONYA MAÇ ÖZETİ İZLE Milli maçı kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler ise Türkiye Letonya geniş maç özeti izle ekranı hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye Letonya maçı özeti ile tüm golleri ve mücadeleye dair önemli pozisyonları izleyebilirsiniz. İşte, Türkiye Letonya geniş maç özeti izle ekranı

MAÇTAN DAKİKALAR GOL! 2' Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle Letonya karşısında 1-0 öne geçti. OPTA verilerine göre; Letonya maçının 2. dakikasında fileleri havalandıran Kenan Karaman, Mart 2014'ten (Mevlüt Erdinç - İsveç) bu yana Milli Takımı'ın attığı en erken golü kaydeden isim oldu. 10' Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bir anda yalnız kaldı ve şutu kalecide kaldı. 15' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı. 21' Kenan Karaman ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman'ın şutu, az farkla dışarı çıktı. 22' Bu kez Hakan Çalhanoğlu gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Hakan'ın şutu, kalecide kaldı. 27' Letonya, köşe vuruşunda golü buldu ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğunu tespit ederek golü iptal etti.