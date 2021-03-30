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Giriş Tarihi: 30.3.2021 19:12 Son Güncelleme: 30.3.2021 19:12

hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya milli maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Hollanda ve Norveç karşısında üstün bir oyun ile galibiyetleri koparan A Milliler, Letonya karşısında da üç puanı hedefliyor. Bu noktada, hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusunun yanıtı merak konusu oldu. için saatler kala, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu. İşte, canlı yayınlanacak, şifresiz mi konusuyla ilgili gelişmeler ve ilk 11'ler

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçına Letonya karşısında çıkıyor. Gruptaki ilk iki maçında önce Hollanda, daha sonra Norveç'i geçmeyi başaran A Milliler'in şimdiki hedefi ise Letonya! Şenol Güneş ve öğrencileri Letonya karşısında da galibiyet hesapları yaparken milli maç milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu doğrultuda, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Türkiye Letonya milli maç hakkında son gelişmeler...

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS

Gruptaki puan durumu ve sıralamalar şöyle:

1 Türkiye 6 puan

2 Karadağ 6 puan

3 Hollanda 3 puan

4 Norveç 3 puan

5 Letonya 0 puan

6 Cebelitarık 0 puan

TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası G Grubu maçı 30 Mart 2021 Salı günü, saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Türkiye - Letonya maçının biletleri satışa çıkmıştı. Bilet fiyatlarının 25 ve 50 TL'ye satışa çıkmasının ardından TFF'den yapılan açıklamayla maçta seyirci bulunmayacağı duyurdu.

2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya milli maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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