Türkiye Letonya maçı için heyecan dorukta! Türkiye Letonya maçı için TFF'den önemli açıklama!

A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü gerçekleştireceği maç hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli açıklamalar geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağı açıklandı. "TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır." açıklaması yapıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.
Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.
TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
TFF Sağlık Kurulu"
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.