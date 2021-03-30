Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılacak olan takımların seçileceği grup elemelerinin ilk 2 maçında oldukça başarılı bir başlangıç yaparak Hollanda ve Norveç'i deviren A Milli Futbol Takımımız, G Grubu 3. Karşılaşması kapsamında Letonya Milli Takımıyla evinde mücadele edecek. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı izlemek ve ayyıldızlı millilerimize destek olmak isteyen sporseverler Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı işle ilgili tüm detaylar şöyle;