1 numara destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-0 kazanılan Norveç maçının ardından telefonla Milli Takım'ı arayıp tebrik etmiş, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz da kendisini Letonya karşılaşmasına davet etmişti.Erdoğan'ı stada gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.