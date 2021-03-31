1 numara destek

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Giriş Tarihi: 31.3.2021

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Norveç maçı sonrası teknik direktör ve takım kaptanı ’ın Letonya karşılaşmasına davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi protokol tribününden izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-0 kazanılan Norveç maçının ardından telefonla Milli Takım'ı arayıp tebrik etmiş, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz da kendisini Letonya karşılaşmasına davet etmişti. Bu davete cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi izlemek ve Ay-Yıldızlılar'a destek vermek için dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı.

Erdoğan'ı stada gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.

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