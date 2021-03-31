1 numara destek

Norveç maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz’ın Letonya karşılaşmasına davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi protokol tribününden izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-0 kazanılan Norveç maçının ardından telefonla Milli Takım'ı arayıp tebrik etmiş, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz da kendisini Letonya karşılaşmasına davet etmişti. Bu davetecevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyiizlemek ve Ay-Yıldızlılar'a destek vermek için dünakşam Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı.
Erdoğan'ı stada gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.