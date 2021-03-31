62 yıl sonra mı akıllarına geldi!

GalatasarayCengiz'in, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye, başka kulüplerden de destek gelmesi üzerine bu kararı aldığı öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yere dönüştüğünü belirten Mustafa Cengiz,ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerine tepki gösterdi. İki yıl önce de Galatasaray aleyhine imza toplanmasıyla sarıkırmızılılar ile kulüpler arasında büyük sıkıntı yaşanmıştı.futbolcular Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Nijerya'nın gollerini 23. dakikada Victor Osimhen,ve 83. dakikada Paul Onuachu attı.Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı.