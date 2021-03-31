62 yıl sonra mı akıllarına geldi!

G.Saray Başkanı, 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen rakiplerine tepki gösterirken, Kulüpler Birliği’nin, bazı kulüplerin çıkarını temsil ettiğini belirtti
Galatasaray Kulübü BaşkanıMustafa Cengiz,Kulüpler Birliği Vakfı(KBV) Yönetim Kurulu'ndanistifa etti. Cengiz'in, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye, başka kulüplerden de destek gelmesi üzerine bu kararı aldığı öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yere dönüştüğünü belirten Mustafa Cengiz, "Tabii ki,Fenerbahçe hak arayışı içerisindeolacak. Ancak aradan 62 yılgeçmiş. 62 yıl sonra mı akıllarınagelmiş!" ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerine tepki gösterdi. İki yıl önce de Galatasaray aleyhine imza toplanmasıyla sarıkırmızılılar ile kulüpler arasında büyük sıkıntı yaşanmıştı.
ETEBO VE ONYEKURU NİJERYA'YI SIRTLADI GALATASARAYLI futbolcular Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Nijerya'nın gollerini 23. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Etebo ve 83. dakikada Paul Onuachu attı. Onuachu'nun golündeasisti Onyekuru yaptı. Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı.