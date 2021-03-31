97 yıllık hasret

Letonya karşısında tek galibiyetini 1924 yılında 3-1’lik skorla alan Milli Takım, rakibiyle oynadığı son 5 maçı ise beraberlikle tamamladı
Letonya ile tarihinde 7 kez karşılaşan A Milli Futbol Takımımızın 97 yıllık galibiyet hasreti dün akşam da devam etti. Rakibine karşı tek zaferini 1924 yılında 3-1'lik skorla elde eden Ay-Yıldızlılar, tek mağlubiyetini ise 15 Kasım 2003'te 1-0'lık skorla aldı. İki ülke arasında oynanan son beşkarşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya karşısında resmi maçlarda galibiyete ulaşamadı.