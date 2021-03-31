Ajdin Hasic sezonu kapattı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic, 29 Mart'ta ülkesinin U21 Milli Takımı'nda oynadığı Karadağ maçında sakatlanmış ve 72. dakikada sedyeyle oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, dün 19 yaşındaki futbolcusunun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Ajdin Hasic'eyapılan MR incelemesi sonucunda, ön çaprazbağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu,Milli Takım sağlık ekibinden tarafımızabildirilmiştir." Bu sakatlığıyla birlikte sezonu kapatan Hasic, bu sezon Beşiktaş'ta 11 resmi maçta forma giyerken, 2 gol atmıştı.