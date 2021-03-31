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Giriş Tarihi: 31.3.2021

sezonu kapattı

Ajdin Hasic sezonu kapattı
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic, 29 Mart'ta ülkesinin U21 Milli Takımı'nda oynadığı Karadağ maçında sakatlanmış ve 72. dakikada sedyeyle oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, dün 19 yaşındaki futbolcusunun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Ajdin Hasic'e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, Milli Takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir." Bu sakatlığıyla birlikte sezonu kapatan Hasic, bu sezon Beşiktaş'ta 11 resmi maçta forma giyerken, 2 gol atmıştı.

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Ajdin Hasic sezonu kapattı
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