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Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:20 Son Güncelleme: 31.3.2021 23:22

, Haaland'a ilgi duymuyor! "Dünyanın en iyisi bizde..."

SABAH.COM.TR SPOR
Bayern Münih, Haaland'a ilgi duymuyor! Dünyanın en iyisi bizde...

Son dönemde Avrupa futbolunun en çok ilgi gören futbolcularından birisi olan , birçok kulübün transfer listesinde ilk sıralarda bulunuyor. 'in de Haaland'ı kadrosuna katmak istediği söylentileri dolaşırken Bayern Münih yönetiminden , Haaland ile ilgilenmediklerini belirtti.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan Erling Haaland, Avrupa futbolunda dev kulüplerin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yaz transfer döneminde astronomik bir transfer bedeliyle Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Haaland için Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi takımlardan birisine transfer olacağı söyleniyordu.

Bayern Münih yönetiminden Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih'in Haaland'ı transfer edeceği söylentilere karşı çıktı. Almanya basınından Bild'e konuşan Rummenigge, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama bu pozisyonda dünyanın en iyisi bizde. Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor." diye konuştu.

Haaland, Bundesliga'da bu sezon 21 maçta 21 gol kaydedip 5 asist yaparken, Lewandowski ise 25 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

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Bayern Münih, Haaland'a ilgi duymuyor! "Dünyanın en iyisi bizde..."
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