Son dakika: Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üst üste oynanan iki lig maçına Halil Umut Meler'in atanması sonrasında konuyla ilgili MHK'den açıklamada beklenildiği ifade edilidi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır.



Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.



Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Halil Umut Meler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum."