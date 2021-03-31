Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:53 Son Güncelleme: 31.3.2021 13:55

Enes Ünal, ve gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...
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Milliler dün sürpriz bir şekilde karşısında puan kaybetti. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda önce Hollanda'yı daha sonra da Norveç'i mağlup eden , Letonya karşısında 3-1'lik skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. 'in kadro tercihleri sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle ve maç sırasında TT listesine girdi.

A milli takımımız dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Maçın başında Kenan Karaman ile golü bulan milliler, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi. Letonya'nın bulduğu gol sonrası durum 2-1'e geldi. İkinci yarı kaptan Burak Yılmaz'ın golüyle durumu 3-1 yapan milliler iki sürpriz gol yedikten sonra galibiyet golünü bulamayınca beraberliğe razı oldu. Milli takımdan haberleri üst üste geliyor.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA CANER ERKİN VE RIDVAN YILMAZ FIRTINASI!

Milli takımın ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra , en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı. Hollanda ve Norveç maçlarına Umut Meraş ile çıkan , Letonya karşısında Caner Erkin'e forma şansı verdi.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

, ilk golde hücum oyuncusunu kovalamadığı için eleştirilirken ikinci golde de ofsaytı bozan isim oldu. Umut Meraş'ın oyuna girmesiyle sol açık pozisyonuna geçen Caner Erkin, 83. dakikada yerini Orkun'a bıraktı.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

Özellikle sosyal medyada Rıdvan Yılmaz'ın kadroya alınması gerektiği, Caner'in yerine forma giymesi gerektiğine yönelik paylaşımlar yapıldı. Rıdvan Yılmaz ve isimleri maç sırasında TT oldu.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

Ayrıca 'nın oyuna girdikten sonra gösterdiği performans da bazı taraftarlar tarafından beğenilmedi. Necip Uysal'ın Taylan'dan daha verimli olacağını düşünen taraftarlar Taylan'ın oyununu eleştirdi.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

Aynı şekilde milli takımdaki performansıyla çok tartışılan Enes Ünal da dün akşam TT listesine giren bir diğer isim oldu. 73. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna giren Enes Ünal, karşılaşmada isabetli şut çekemedi. Maçın son anlarında sarı kart gören Enes Ünal'ı kaptan Burak Yılmaz sakinleştirdi.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

Millilerimiz bu beraberlik sonucunda 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda liderliğini korudu. 7 puanla lider olan 'yi 6'şar puanla Hollanda, Karadağ ve Norveç takip ediyor. ise ilk puanını bizden aldı. Cebelitarık milli takımının ise henüz puanı yok.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI! "BİRLİKTE BASKI YAPAMADIK..."

"'yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük. Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

"Puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Tempolu oynayamadık, top kayıplarımız oldu, birlikte baskı yapamadık. Duran toplarda, rakibe engel olamadık, bu da skoru aleyhimize çevirdi. Belki iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik. O tempo olsaydı, oyun olarak da daha etkili olabilirdik. Bu maç geride kaldı, sonuçta 3 maçta 7 puan. Tüm futbolseverleri de aynı üzüntüyü yaşıyor. Futbol sürprizlere açık."

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise "Sakatlarla ilgili şunu söyleyeyim, üç oyuncuyu adale sertliği nedeniyle dışarı almak zorunda kaldım. Saha içinde kalan yorgun oyuncularım da vardı. İkinci yarının 60. dakikasından sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Genel olarak oyun başından itibaren bu tip dirençli takımlara karşı, daha tempolu, daha pas yüzdesi yüksek, hızlı pasla oynamak ve aynı zamanda top kaybında da anında baskı yapmak gerekirdi. Bunu çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Daha diri olmamız gerekiyordu, diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi." cevabını verdi.

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

"Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Skorlar geldikten sona özellikle 3-1'den sonra bu gollerin yenmesi bizim için çok büyük eksiklik. Seken topları, dönen topları ikisinde de vurdurduk. Hollanda'dan yeseydik, Norveç'ten yeseydik biraz daha normal gelirdi ama... Onlar da duran toplarda başarılı oldular"

Son dakika: Letonya maçı sonrası Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan gündem oldu! Necip Uysal...

Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk yarının sonunda çıkaracaklarını ancak 10 dakika daha oynadıktan sonra çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
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