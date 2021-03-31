Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erdinç Sözer'den ilk açıklama! "F.Bahçe'ye her şeyimi vereceğim"
Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:03

'den ilk açıklama! "F.Bahçe'ye her şeyimi vereceğim"

İHA
Erdinç Sözer'den ilk açıklama! F.Bahçe'ye her şeyimi vereceğim

'de Teknik Sorumlu 'nun yardımcılığına getirilen açıklamalarda bulundu. Sözer, "Kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.30'da başladı. Yardımcı antrenör olarak teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i, idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" dedi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye Letonya maçı sonrası flaş sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı..."
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Fenerbahçe'den Ozan Tufan için flaş karar! Dev transfer gerçekleşecek mi?
Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiren son dakika haberi! Tek çatı altında toplanacak...
Canlı altın fiyatları ve 31 Mart gelişmeler! Altın ne kadar, kaç TL İşte, 31 Mart Gram, Cumhuriyet, Tam ve Çeyrek altın fiyatları
Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdinç Sözer'den ilk açıklama! "F.Bahçe'ye her şeyimi vereceğim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA