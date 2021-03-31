Erdinç Sözer'den ilk açıklama! "F.Bahçe'ye her şeyimi vereceğim"

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" dedi.



Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.



Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



