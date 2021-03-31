Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı ise Erdinç Sözer oldu. Bu açıklamanın ardından Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Erdinç Sözer pek çok takımda çalışmış olup 52 yaşındadır.

ERDİNÇ SÖZER FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.