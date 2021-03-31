Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı ise Erdinç Sözer oldu. Bu açıklamanın ardından Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Erdinç Sözer pek çok takımda çalışmış olup 52 yaşındadır.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı.
52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.
ERDİNÇ SÖZER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki futbol adamı 2003'ten 2021'e kadar ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Pro lisans sahibi olan Erdinç Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun oldu. Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.
ERDİNÇ SÖZER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
2003 yılından beri Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Sözer, ciddi bir şekilde Bundesliga tecrübesine sahip. Labbidia-Sözer ikilisi sırasıyla; Darmstadt, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de görev aldı.
Tecrübe ve bilgisiyle ön plana çıkan Sözer, ederasyon antrenörlük kursunu en iyi notla bitiren teknik adamlar arasındaydı. Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin 3 büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.