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Giriş Tarihi: 31.3.2021 08:22 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:12

Başkanı bu sözlerle 'nden istifa etti! "62 yıl sonra mı 'nin aklına gelmiş!"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu sözlerle Kulüpler Birliği'nden istifa etti! 62 yıl sonra mı Fenerbahçe'nin aklına gelmiş!

Vakfı'nın yönetim kurulundan istifa eden Başkanı , 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen 'ye "62 yıl sonra mı akıllarına gelmiş!" sözleriyle tepki gösterdi. Cengiz, Kulüpler Birliği’nin, bazı kulüplerin çıkarını temsil ettiğini belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Cengiz'in, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye, başka kulüplerden de destek gelmesi üzerine bu kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği'nin bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yere dönüştüğünü belirten Mustafa Cengiz, "Tabii ki, Fenerbahçe hak arayışı içerisinde olacak. Ancak aradan 62 yıl geçmiş. 62 yıl sonra mı akıllarına gelmiş!" ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerine tepki gösterdi. İki yıl önce de Galatasaray aleyhine imza toplanmasıyla sarıkırmızılılar ile kulüpler arasında büyük sıkıntı yaşanmıştı.

ETEBO VE ONYEKURU NİJERYA'YI SIRTLADI
Bu arada Galatasaraylı futbolcular Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Nijerya'nın gollerini 23. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Etebo ve 83. dakikada Paul Onuachu attı. Onuachu'nun golünde asisti Onyekuru yaptı. Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu sözlerle Kulüpler Birliği'nden istifa etti! "62 yıl sonra mı Fenerbahçe'nin aklına gelmiş!"
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