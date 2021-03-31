Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Cengiz'in, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye, başka kulüplerden de destek gelmesi üzerine bu kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği'nin bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yere dönüştüğünü belirten Mustafa Cengiz, "Tabii ki, Fenerbahçe hak arayışı içerisinde olacak. Ancak aradan 62 yıl geçmiş. 62 yıl sonra mı akıllarına gelmiş!" ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerine tepki gösterdi. İki yıl önce de Galatasaray aleyhine imza toplanmasıyla sarıkırmızılılar ile kulüpler arasında büyük sıkıntı yaşanmıştı.