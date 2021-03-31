Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya maçı itirafı: Dün gece hiçbirimizin gözüne uyku girmedi
Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:21

'ndan maçı itirafı: Dün gece hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya maçı itirafı: Dün gece hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti. Çalhanoğlu, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız. Ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Kendilerine inandıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar Esra Erol açıkladı
Son dakika: Türkiye Letonya maçı sonrası flaş sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı..."
Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan için flaş karar! Dev transfer gerçekleşecek mi?
PKK’ya Eren operasyonuyla ağır darbe: Karayılan’ın koruması öldürüldü
SON DAKİKA: İşte Ekrem İmamoğlu'nun kayıp vaatleri! Hepsi tek tek ortaya çıktı...
Survivor’da dün akşam eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 30 Mart 2021 ödülü hangi takım aldı? İşte eleme potasına giden isim
SON DAKİKA | Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın ne kadar, kaç TL İşte, 31 Mart Gram, Cumhuriyet, Tam ve Çeyrek altın fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya maçı itirafı: Dün gece hiçbirimizin gözüne uyku girmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA