ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI! "BİRLİKTE BASKI YAPAMADIK..."

"Letonya'yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük. Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu.