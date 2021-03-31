A milli takımımız dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile karşı karşıya geldi. Maçın başında Kenan Karaman ile golü bulan milliler, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi. Letonya'nın bulduğu gol sonrası durum 2-1'e geldi. İkinci yarı kaptan Burak Yılmaz'ın golüyle durumu 3-1 yapan milliler iki sürpriz gol yedikten sonra galibiyet golünü bulamayınca beraberliğe razı oldu. Milli takımdan son dakika haberleri üst üste geliyor.
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA CANER ERKİN VE RIDVAN YILMAZ FIRTINASI!
Milli takımın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra Caner Erkin, en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı. Hollanda ve Norveç maçlarına Umut Meraş ile çıkan Şenol Güneş, Letonya karşısında Caner Erkin'e forma şansı verdi.
Caner Erkin, ilk golde hücum oyuncusunu kovalamadığı için eleştirilirken ikinci golde de ofsaytı bozan isim oldu. Umut Meraş'ın oyuna girmesiyle sol açık pozisyonuna geçen Caner Erkin, 83. dakikada yerini Orkun'a bıraktı.
Özellikle sosyal medyada Rıdvan Yılmaz'ın kadroya alınması gerektiği, Caner'in yerine forma giymesi gerektiğine yönelik paylaşımlar yapıldı. Rıdvan Yılmaz ve Caner Erkin isimleri maç sırasında TT oldu.
Ayrıca Taylan Antalyalı'nın oyuna girdikten sonra gösterdiği performans da bazı taraftarlar tarafından beğenilmedi. Necip Uysal'ın Taylan'dan daha verimli olacağını düşünen taraftarlar Taylan'ın oyununu eleştirdi.
Aynı şekilde milli takımdaki performansıyla çok tartışılan Enes Ünal da dün akşam TT listesine giren bir diğer isim oldu. 73. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna giren Enes Ünal, karşılaşmada isabetli şut çekemedi. Maçın son anlarında sarı kart gören Enes Ünal'ı kaptan Burak Yılmaz sakinleştirdi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI! "BİRLİKTE BASKI YAPAMADIK..."
"Letonya'yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük. Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu.
"Puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Tempolu oynayamadık, top kayıplarımız oldu, birlikte baskı yapamadık. Duran toplarda, rakibe engel olamadık, bu da skoru aleyhimize çevirdi. Belki iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik. O tempo olsaydı, oyun olarak da daha etkili olabilirdik. Bu maç geride kaldı, sonuçta 3 maçta 7 puan. Tüm Türkiye futbolseverleri de aynı üzüntüyü yaşıyor. Futbol sürprizlere açık."
Şenol Güneş, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise "Sakatlarla ilgili şunu söyleyeyim, üç oyuncuyu adale sertliği nedeniyle dışarı almak zorunda kaldım. Saha içinde kalan yorgun oyuncularım da vardı. İkinci yarının 60. dakikasından sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Genel olarak oyun başından itibaren bu tip dirençli takımlara karşı, daha tempolu, daha pas yüzdesi yüksek, hızlı pasla oynamak ve aynı zamanda top kaybında da anında baskı yapmak gerekirdi. Bunu çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Daha diri olmamız gerekiyordu, diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi." cevabını verdi.
"Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Skorlar geldikten sona özellikle 3-1'den sonra bu gollerin yenmesi bizim için çok büyük eksiklik. Seken topları, dönen topları ikisinde de vurdurduk. Hollanda'dan yeseydik, Norveç'ten yeseydik biraz daha normal gelirdi ama... Onlar da duran toplarda başarılı oldular"
Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk yarının sonunda çıkaracaklarını ancak 10 dakika daha oynadıktan sonra çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.