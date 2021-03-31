Son dakika: Beşiktaş'ın yeni sağ bek hedefi Richie Laryea! Atiba önerdi...

ATİBA ÖNERDİ, OLUMLU RAPOR ALDI

Kanada Milli Takım'ından Atiba ile arkadaş olan Richie Laryea, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu tarafından siyah-beyazlı yetkililere önerildi. Atiba'nın Laryea'yı çok beğendiği ve güvendiği bir isim olduğu söylenirken Beşiktaş yönetiminin B planı olarak görüşmeye başladığı belirtildi.