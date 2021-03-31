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Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:35 Son Güncelleme: 31.3.2021 18:11

Son dakika: 'ın yeni sağ bek hedefi ! önerdi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni sağ bek hedefi Richie Laryea! Atiba önerdi...

Son dakika haberi... 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sezon başında 'dan kiralık olarak siyah-beyazlı takıma katılan 'i yeni sezonda da kadroda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Rosier'in transferi gerçekleşmediği takdirde alternatif sağ bekini belirledi. A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre, 'nın da önerdiği, Milli Takım'ında forma giyen , siyah-beyazlı takımın yeni sağ bek adayı oldu. Son dakika haberinin ayrıntıları haberimizde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de sezona Sporting Lisbon'dan kiralanan Valentin Rosier ile giren Beşiktaş, Fransız futbolcunun yakaladığı form grafiği ve takımla olan uyumundan dolayı yeni sezonda da yola devam etmek istiyor. Rosier'in maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimali varken siyah-beyazlılarda, yeni sağ bek adayları da ortaya çıkmaya başladı.

A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika haberine göre, MLS'te Toronto forması giyen Kanadalı Richie Laryea, Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transfer adaylarından birisi haline geldi.

ATİBA ÖNERDİ, OLUMLU RAPOR ALDI

Kanada Milli Takım'ından Atiba ile arkadaş olan Richie Laryea, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu tarafından siyah-beyazlı yetkililere önerildi. Atiba'nın Laryea'yı çok beğendiği ve güvendiği bir isim olduğu söylenirken Beşiktaş yönetiminin B planı olarak görüşmeye başladığı belirtildi.

Rosier'in yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelmesi beklenirken ilk belirlenen isim Laryea oldu. MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Laryea'nın kulübüyle olan sözleşmesi devam ediyor.

Beşiktaş scout ekiplerinin de Laryea'yı takip ettiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Valentin Rosier için Sporting Lisbon tarafından olumsuz rapor alınması halinde Beşiktaş yönetimi Richie Laryea ile resmi görüşmelere başlayacak.

26 yaşındaki Kanadalı sağ bek, kariyeri boyunca MLS dışında bir ligde forma giymedi. 2016 yılında başlayan profesyonel kariyerinde şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyen Laryea, 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

"İMZA PARASI İSTEYENLER OYNAYARAK KAZANSIN"

Milli arada gelecek sezonun transfer görüşmelerine de vakit ayıran Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak talep edilen imza paralarına başkan Ahmet Nur Çebi olumsuz yanıt verdi.

Başkan Çebi yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kimseye yüksek imza paraları ödeme lüksümüz yok. İmza parası isteyen oynayarak kazansın. Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok" ifadelerini paylaştı.

DORUKHAN'A OLUMSUZ YANIT

Sözleşme kriterlerinden taviz vermek istemeyen ve gelecek yıllarda maliyetleri aşağı çekip takımdaki maaş dengesini sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, başta Dorukhan Toköz olmak üzere hem içi hem de dış transferde kendilerinden talep edilen tüm imza parası isteklerine olumsuz yanıt vermiş durumda.

MANDZUKIC'TEN VAZGEÇİLMİŞTİ

Bonservisi elinde olan Mandzukic, devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak deneyimli golcünün menajeri imza parası isteyince Beşiktaş transferden vazgeçmişti. Hırvat yıldız daha sonra ise İtalya'nın Milan takımına transfer olmuştu.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni sağ bek hedefi Richie Laryea! Atiba önerdi...
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