Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın mücadele! Tribünler damga vurdu...

A Milli Takımızın da mücadele ettiği FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri son hızda devam ediyor. Ay-yıldızlılar, son maçına Letonya karşısında çıktığı elemelerde, 3 maçta 7 puan topladı ve mart ayını G grubunda lider olarak tamamlamayı başardı. Avrupa Elemelerinin son gününde günün ilk maçı olarak oynanan Ermenistan ve Romanya arasındaki karşılaşmaya akşama damga vurdu.
Kovid-19 salgınının tüm Avrupa'da etkisini hissettirmeye devam ettiği sıralarda oynanan Dünya Kupası eleme maçları, ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede vaka artışlarından dolayı seyircisiz olarak oynandı.
Türkiye'ye sınır komşusu olan ülkelerden birisi olan Ermenistan'da günlük vaka sayıları 1000'in altına düşmüş ve futbol maçlarında statlara seyirci alınmaya başlamıştı. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçlarında Romanya ile karşılaşan Ermenistan, karşılaşmanın oynandığı Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda, tribünleri doldurarak özlenen futbol maçı atmosferini yaşattı.
Romanya maçı öncesinde gruptaki ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Ermenistan, Romanya karşısında da 3-2'lik bir galibiyet alarak mart ayını 3'te 3'le tamamladı ve grupta lider olarak yerini aldı.
KIRMIZI KART, PENALTI, ART ARDA GOLLER...
Ermenistan ile Romanya arasında oynanan karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti. İlk yarısında golden çok sarı kartın olduğu mücadelede, iki takımda 0-0 golsüz eşitlikle devre arasına girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük bir heyecana sahne oldu. İkinci yarıda tam 5 gol atılırken 1 kırmızı kart çıktı ve 1'de penaltı çalındı. Maçta ilk gol Ermenistan'dan gelirken Eduard Spertsyan'ın 56'da takımını 1-0 öne geçirdi.
10 DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER
Ermenistan'ın golüne hızlı bir karşılık veren Romanya, 62 ve 72'inci dakikalarda Alexandru Cicaldau'nun 10 dakikada gelen 2 golüyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalamayı başardı.
3 DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜLER
78'inci dakikada Romanya'dan George Puscas'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte oyunun kontrolü tamamen Ermenistan'a geçti. Kırmızı kartın ardından Romanya kalesinde baskısını arttıran Ermenistan, 86'da Varazdat Haroyan ile 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Maçın son dakikalarına girildiğinde ise Letonyalı hakem Andris Treimanis, Ermenistan lehine penaltı kararını verdi. 89'uncu dakikada penaltı atışını gole çeviren Tigran Barseghyan, taraftarlarıyla bütünleşerek büyük bir mutluluk yaşadı.
Bu sonuçla Ermenistan 9 puana ulaşırken Romanya 3 puanda kaldı.