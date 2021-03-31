Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın mücadele! Tribünler damga vurdu...

A Milli Takımızın da mücadele ettiği FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri son hızda devam ediyor. Ay-yıldızlılar, son maçına Letonya karşısında çıktığı elemelerde, 3 maçta 7 puan topladı ve mart ayını G grubunda lider olarak tamamlamayı başardı. Avrupa Elemelerinin son gününde günün ilk maçı olarak oynanan Ermenistan ve Romanya arasındaki karşılaşmaya akşama damga vurdu.