Son dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...

Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi! Sarı kırmızılı takım milli takımlara giden iki oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıkladı. A milli takım kampından ayrılan Emre Kılınç'ın corona virüs olup olmadığı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Galatasaray, bir oyuncusunun daha bu sabahki testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da Emre Kılınç'tan sonra corona virüse yakalanan diğer oyuncu da A milli takımda forma giyiyor. Galatasaray'da Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı milli takıma çağrılmıştı...