Son dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...

Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi! Sarı kırmızılı takım milli takımlara giden iki oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıkladı. A milli takım kampından ayrılan Emre Kılınç'ın corona virüs olup olmadığı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Galatasaray, bir oyuncusunun daha bu sabahki testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da Emre Kılınç'tan sonra corona virüse yakalanan diğer oyuncu da A milli takımda forma giyiyor. Galatasaray'da Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı milli takıma çağrılmıştı...
İşte Galatasaray'ın corona virüs açıklaması!
'Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır.'