Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...
Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:16 Son Güncelleme: 31.3.2021 16:54

: 'dan açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...

Son dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...

haberi: 'dan açıklaması geldi! Milli takım kampında bulunan bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken bir oyuncunun daha bu sabahki testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi! Sarı kırmızılı takım milli takımlara giden iki oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıkladı. A milli takım kampından ayrılan Emre Kılınç'ın corona virüs olup olmadığı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Galatasaray, bir oyuncusunun daha bu sabahki testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da Emre Kılınç'tan sonra corona virüse yakalanan diğer oyuncu da A milli takımda forma giyiyor. Galatasaray'da Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı milli takıma çağrılmıştı...

İşte Galatasaray'ın corona virüs açıklaması!

'Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye Letonya maçı sonrası flaş sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı..."
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Fenerbahçe'den Ozan Tufan için flaş karar! Dev transfer gerçekleşecek mi?
Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
2.5 milyon memuru doğrudan ilgilendiren son dakika haberi! Tek çatı altında toplanacak...
Canlı altın fiyatları ve 31 Mart gelişmeler! Altın ne kadar, kaç TL İşte, 31 Mart Gram, Cumhuriyet, Tam ve Çeyrek altın fiyatları
Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan corona virüs açıklaması! Milli takımdan dönen isimler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA